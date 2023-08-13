https://crimea.ria.ru/20230813/situatsiya-na-krymskom-mostu-na-utro-voskresenya-1130700789.html

Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья

Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 13.08.2023

Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья

На досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят свыше 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.08.2023

2023-08-13T07:14

2023-08-13T07:14

2023-08-13T07:14

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят свыше 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Накануне Крымский мост трижды закрывали для проезда автомобилей. В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту 12 августаВторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробностиКрымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200

крымский мост

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество