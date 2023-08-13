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Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья
Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья
На досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят свыше 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T07:14
2023-08-13T07:14
2023-08-13T07:14
крымский мост
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На досмотр перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят свыше 100 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Накануне Крымский мост трижды закрывали для проезда автомобилей. В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на Крымском мосту 12 августаВторая ракетная атака на Крымский мост - в МО РФ рассказали подробностиКрымский мост пытались атаковать управляемой ракетой С-200
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, общество
Ситуация на Крымском мосту на утро воскресенья
На Крымском мосту очередь со стороны Краснодарского края