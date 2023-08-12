https://crimea.ria.ru/20230812/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-vecher-subboty-1130699467.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы

По состоянию на 19 часов субботы в очереди к пунктам досмотра Крымского моста скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T19:15

2023-08-12T19:15

2023-08-12T19:15

крымский мост

транспорт

керченский пролив

крым

кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 19 часов субботы в очереди к пунктам досмотра Крымского моста скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В очереди со стороны Керчи находится 549 транспортных средств, время ожидания также составляет порядка двух часов.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Крымский мост трижды закрывали для проездаКрымский мост закрывали для проезда автомобилей три раза за день. В половине второго ночи оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа движение было вновь восстановлено.Второй раз сообщении о приостановке движения поступило около половины первого дня и восстановлено спустя почти два часа. Третье перекрытия моста произошло около 15 часов дня. Мост закрыт для проезда автотранспорта до принятия решения о безопасности проезда.

https://crimea.ria.ru/20230812/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-12-avgusta-1130696782.html

крымский мост

керченский пролив

крым

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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