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Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы
По состоянию на 19 часов субботы в очереди к пунктам досмотра Крымского моста скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T19:15
2023-08-12T19:15
крымский мост
транспорт
керченский пролив
крым
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 19 часов субботы в очереди к пунктам досмотра Крымского моста скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В очереди со стороны Керчи находится 549 транспортных средств, время ожидания также составляет порядка двух часов.В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Крымский мост трижды закрывали для проездаКрымский мост закрывали для проезда автомобилей три раза за день. В половине второго ночи оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа движение было вновь восстановлено.Второй раз сообщении о приостановке движения поступило около половины первого дня и восстановлено спустя почти два часа. Третье перекрытия моста произошло около 15 часов дня. Мост закрыт для проезда автотранспорта до принятия решения о безопасности проезда.
https://crimea.ria.ru/20230812/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-12-avgusta-1130696782.html
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крымский мост, транспорт, керченский пролив, крым, кубань, новости крыма, новости
Обстановка на Крымском мосту: данные на вечер субботы

На Крымском мосту со стороны Керчи и Тамани скопилось более 950 машин

19:15 12.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 19 часов субботы в очереди к пунктам досмотра Крымского моста скопилась почти тысяча машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 19 часов субботы, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра находится 411 транспортных средств, время ожидания около двух часов", – говорится в сообщении.
В очереди со стороны Керчи находится 549 транспортных средств, время ожидания также составляет порядка двух часов.
В настоящее время транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.

Крымский мост трижды закрывали для проезда

Крымский мост закрывали для проезда автомобилей три раза за день. В половине второго ночи оперативный Telegram-канал о ситуации на мосту сообщил, что "движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа движение было вновь восстановлено.
Второй раз сообщении о приостановке движения поступило около половины первого дня и восстановлено спустя почти два часа. Третье перекрытия моста произошло около 15 часов дня. Мост закрыт для проезда автотранспорта до принятия решения о безопасности проезда.
Дым в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
16:25
Что происходит на Крымском мосту 12 августа
Крымский мостТранспортКерченский проливКрымКубаньНовости КрымаНовости
 
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