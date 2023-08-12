https://crimea.ria.ru/20230812/sk-rf-vozbudil-delo-posle-dtp-s-turisticheskim-dzhipom-v-sochi-1130692409.html

СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи

СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи - РИА Новости Крым, 12.08.2023

СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи

СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после ДПТ с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба комитета. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T10:22

2023-08-12T10:22

2023-08-12T10:22

ск рф (следственный комитет российской федерации)

краснодарский край

сочи

происшествия

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после ДПТ с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба комитета.Инцидент произошел в селе Солохаул Лазаревского района Сочи в пятницу 11 августа. Водитель туристического джипа "УАЗ" не справился с управлением и врезался в скалу.Уточняется, что в ДТП пострадали восемь пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей пяти и 13 лет, а также водитель автомобиля.По факту аварии в отношении 38-летнего водителя возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, правоохранители устанавливают личности компаньонов водителя, с которыми он организовал и предоставлял услуги "джиппинга" за плату.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем следственного управления по краю Андреем Масловым поставлены на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие

краснодарский край

сочи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, сочи, происшествия, общество, новости