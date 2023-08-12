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СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи
СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи - РИА Новости Крым, 12.08.2023
СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи
СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после ДПТ с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба комитета. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T10:22
2023-08-12T10:22
2023-08-12T10:22
ск рф (следственный комитет российской федерации)
краснодарский край
сочи
происшествия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после ДПТ с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба комитета.Инцидент произошел в селе Солохаул Лазаревского района Сочи в пятницу 11 августа. Водитель туристического джипа "УАЗ" не справился с управлением и врезался в скалу.Уточняется, что в ДТП пострадали восемь пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей пяти и 13 лет, а также водитель автомобиля.По факту аварии в отношении 38-летнего водителя возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, правоохранители устанавливают личности компаньонов водителя, с которыми он организовал и предоставлял услуги "джиппинга" за плату.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем следственного управления по краю Андреем Масловым поставлены на контроль.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице троеВ Крыму автомобиль насмерть сбил женщину: ведется проверкаВ Алуште автомобиль со встречки вылетел на "зебру" – есть пострадавшие
краснодарский край
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ск рф (следственный комитет российской федерации), краснодарский край, сочи, происшествия, общество, новости
СК РФ возбудил дело после ДТП с туристическим джипом в Сочи
СК возбудил уголовное дело после ДПТ с джипом и девятью пострадавшими в Сочи
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело после ДПТ с девятью пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Инцидент произошел в селе Солохаул Лазаревского района Сочи в пятницу 11 августа. Водитель туристического джипа "УАЗ" не справился с управлением и врезался в скалу
.
"По версии следствия, во время перевозки группы туристов на автомобиле "УАЗ", в районе аула Солох-Аул Лазаревского района города Сочи водитель превысил скоростной режим и допустил столкновение со скальной стеной", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в ДТП пострадали восемь пассажиров внедорожника, в том числе беременная женщина и двое детей пяти и 13 лет, а также водитель автомобиля.
По факту аварии в отношении 38-летнего водителя возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей. Кроме того, правоохранители устанавливают личности компаньонов водителя, с которыми он организовал и предоставлял услуги "джиппинга" за плату.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначены необходимые экспертизы. Ход и результаты расследования уголовного дела руководителем следственного управления по краю Андреем Масловым поставлены на контроль.
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