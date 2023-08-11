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Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы
Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы
На Крымском мосту к 12.00 в пятницу со стороны Керчи досмотр ожидает 495 автомобилей. На полуостров автомобилисты проезжают без очереди. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T12:30
2023-08-11T12:30
2023-08-11T12:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 12.00 в пятницу со стороны Керчи досмотр ожидает 495 автомобилей. На полуостров автомобилисты проезжают без очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В 8 утра пятницы в очереди в сторону материка было 230 автомобилей. С Тамани также все проезжали свободно.Движение по Крымскому мосту осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Все автомобили проходят обязательный досмотр. Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницуВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныДля рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, общество, керченский пролив, транспорт, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы
Очередь на Крымском мосту в сторону материка растет, движение на полуостров свободное
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 12.00 в пятницу со стороны Керчи досмотр ожидает 495 автомобилей. На полуостров автомобилисты проезжают без очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"В очереди со стороны Керчи находится 495 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет".
В 8 утра пятницы в очереди в сторону материка было 230 автомобилей. С Тамани также все проезжали свободно.
Движение по Крымскому мосту осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Все автомобили проходят обязательный досмотр. Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые территории.
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