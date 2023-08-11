https://crimea.ria.ru/20230811/obstanovka-na-krymskom-mostu-dannye-na-polden-pyatnitsy-1130671033.html

Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы

Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы

На Крымском мосту к 12.00 в пятницу со стороны Керчи досмотр ожидает 495 автомобилей. На полуостров автомобилисты проезжают без очереди. Об этом сообщается в... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T12:30

2023-08-11T12:30

2023-08-11T12:30

крымский мост

крым

общество

керченский пролив

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту к 12.00 в пятницу со стороны Керчи досмотр ожидает 495 автомобилей. На полуостров автомобилисты проезжают без очереди. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В 8 утра пятницы в очереди в сторону материка было 230 автомобилей. С Тамани также все проезжали свободно.Движение по Крымскому мосту осуществляется только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Все автомобили проходят обязательный досмотр. Грузовой транспорт, а также пассажирские автобусы следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный коридор через новые территории.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе шторм: как работает переправа в пятницуВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныДля рыболовов Керченский пролив открыт – Аксенов

крымский мост

крым

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, общество, керченский пролив, транспорт, новости крыма