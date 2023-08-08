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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:43
2023-08-08T17:43
2023-08-08T17:43
новости
происшествия
краснодарский край
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.7 августа на автодороге Краснодар – Ейск столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехала детская футбольная команда из Каневского района в Краснодар. Один 15-летний подросток погиб, еще двое его ровесников пострадали.Как сообщалось, авария произошла вблизи хутора Красная Поляна. В автобусе находились 10 человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в страшном ДТП на КубаниСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушкиНе уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человека
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости, происшествия, краснодарский край, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, вениамин кондратьев
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
Оперштаб Кубани: один из пострадавших в ДТП с детским автобусом в тяжелом состоянии