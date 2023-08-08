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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей - РИА Новости Крым, 08.08.2023
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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей - РИА Новости Крым, 08.08.2023
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей
Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.08.2023
2023-08-08T17:43
2023-08-08T17:43
новости
происшествия
краснодарский край
дтп
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
общество
вениамин кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.7 августа на автодороге Краснодар – Ейск столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехала детская футбольная команда из Каневского района в Краснодар. Один 15-летний подросток погиб, еще двое его ровесников пострадали.Как сообщалось, авария произошла вблизи хутора Красная Поляна. В автобусе находились 10 человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в страшном ДТП на КубаниСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушкиНе уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человека
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4.7
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новости, происшествия, краснодарский край, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, вениамин кондратьев
Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей

Оперштаб Кубани: один из пострадавших в ДТП с детским автобусом в тяжелом состоянии

17:43 08.08.2023
 
© УМВД по Краснодарскому краюДТП с микроавтобусом, перевозившим детей. Краснодарский край, 07.08.23
ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей. Краснодарский край, 07.08.23
© УМВД по Краснодарскому краю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
7 августа на автодороге Краснодар – Ейск столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехала детская футбольная команда из Каневского района в Краснодар. Один 15-летний подросток погиб, еще двое его ровесников пострадали.

"По информации регионального министерства здравоохранения, один из пациентов лечение получает амбулаторно. Состояние второго – стабильно тяжелое, сейчас его готовят к переводу в детскую краевую клиническую больницу", – говорится в Telegram-канале оперштаба.

Как сообщалось, авария произошла вблизи хутора Красная Поляна. В автобусе находились 10 человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.
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