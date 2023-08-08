https://crimea.ria.ru/20230808/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-v-dtp-na-kubani-detey-1130606860.html

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП на Кубани детей

Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T17:43

2023-08-08T17:43

2023-08-08T17:43

новости

происшествия

краснодарский край

дтп

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

общество

вениамин кондратьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Один из пострадавших в ДТП с автобусом подростков находится в тяжелом состоянии, второй проходит лечение амбулаторно. Об этом сообщает оперштаб Кубани.7 августа на автодороге Краснодар – Ейск столкнулись грузовой Mitsubishi и микроавтобус "Газель", в котором ехала детская футбольная команда из Каневского района в Краснодар. Один 15-летний подросток погиб, еще двое его ровесников пострадали.Как сообщалось, авария произошла вблизи хутора Красная Поляна. В автобусе находились 10 человек. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия. Губернатор края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным погибшего мальчика.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре человека погибли в страшном ДТП на КубаниСмертельное ДТП в Крыму: погиб водитель опрокинувшейся легковушкиНе уступил дорогу: в ДТП под Евпаторией пострадали два человека

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, происшествия, краснодарский край, дтп, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), общество, вениамин кондратьев