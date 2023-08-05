https://crimea.ria.ru/20230805/rossiyanka-pogibla-pod-opolznem-v-gruzii--chislo-zhertv-vyroslo-do-13-1130555453.html

Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13

Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13 - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13

В районе схода оползня в Грузии обнаружена погибшая гражданка России. Всего число жертв стихийного бедствия выросло до 13 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T18:44

2023-08-05T18:44

2023-08-05T18:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В районе схода оползня в Грузии обнаружена погибшая гражданка России. Всего число жертв стихийного бедствия выросло до 13 человек, пишет РИА Новости.Как сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, ранее к ним обратились знакомые погибшей с просьбой оказать помощь в ее поиске. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе стихийного бедствия во время схода оползня в селе Шови.При этом грузинский Первый канал сообщил, что спасатели в субботу обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом число погибших достигло 13 человек, поиски еще 23 пропавших продолжаются.Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей в селе Шови. Сообщалось об 11 погибших. К поисково-спасательным работам на месте трагедии привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человекПодтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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