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Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13 - РИА Новости Крым, 05.08.2023
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Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13 - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13
В районе схода оползня в Грузии обнаружена погибшая гражданка России. Всего число жертв стихийного бедствия выросло до 13 человек, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T18:44
2023-08-05T18:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В районе схода оползня в Грузии обнаружена погибшая гражданка России. Всего число жертв стихийного бедствия выросло до 13 человек, пишет РИА Новости.Как сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, ранее к ним обратились знакомые погибшей с просьбой оказать помощь в ее поиске. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе стихийного бедствия во время схода оползня в селе Шови.При этом грузинский Первый канал сообщил, что спасатели в субботу обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом число погибших достигло 13 человек, поиски еще 23 пропавших продолжаются.Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей в селе Шови. Сообщалось об 11 погибших. К поисково-спасательным работам на месте трагедии привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагедия в горах: из-за оползня в Грузии погибли 11 человекПодтопления, оползни: на Кубани перекрыты участки трассы М-4 "Дон"Сильный оползень в Сочи - 50 улиц остались без водоснабжения
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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грузия, происшествия, в мире, общество, погода, новости
Россиянка погибла под оползнем в Грузии – число жертв выросло до 13

Число жертв оползня в Грузии выросло до 13 – среди погибших есть россиянка

18:44 05.08.2023
 
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Автомобиль скорой помощи в Грузии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. В районе схода оползня в Грузии обнаружена погибшая гражданка России. Всего число жертв стихийного бедствия выросло до 13 человек, пишет РИА Новости.
Как сообщает Секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии, ранее к ним обратились знакомые погибшей с просьбой оказать помощь в ее поиске. По предварительной информации, девушка могла находиться в районе стихийного бедствия во время схода оползня в селе Шови.
"По поступившей сегодня информации, россиянка найдена погибшей – одна из близких подруг опознала ее тело в морге. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким", - сказано в заявлении Секции.
При этом грузинский Первый канал сообщил, что спасатели в субботу обнаружили тела еще двух погибших. Таким образом число погибших достигло 13 человек, поиски еще 23 пропавших продолжаются.
"Обнаружены тела еще двух человек, всего погибших уже 13. В зоне стихии продолжаются поиски еще 23 человек", - сообщает канал со ссылкой на МВД.
Оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей в селе Шови. Сообщалось об 11 погибших. К поисково-спасательным работам на месте трагедии привлечены около 400 спасателей, вертолеты и спецтехника. Рабочие восстанавливают мосты и дороги. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили объявил 7 августа днем траура.
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