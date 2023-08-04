https://crimea.ria.ru/20230804/sk-vozbudil-delo-po-faktu-razrusheniya-voennogo-memoriala-v-kerchi-1130529521.html

СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи

СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2023

СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориального комплекса РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T10:37

2023-08-04T10:37

2023-08-04T10:37

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александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориального комплекса в Керчи. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Председатель СК поручил руководителю регионального управления Владимиру Тереньеву доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ранее местные жители сообщали о разрушении мемориала в честь героев Эльтигенского десанта (ноябрь 1943 года). Комплекс состоит из нескольких памятников, главный монумент – скульптура в виде монолитного паруса, в основании которой установлены барельефы с именами героев. Мемориал был открыт 1985 году. В 2016 году его отремонтировали, но впоследствии памятник начал разрушаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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