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СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи
СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи - РИА Новости Крым, 04.08.2023
СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориального комплекса РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T10:37
2023-08-04T10:37
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александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориального комплекса в Керчи. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Председатель СК поручил руководителю регионального управления Владимиру Тереньеву доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.Ранее местные жители сообщали о разрушении мемориала в честь героев Эльтигенского десанта (ноябрь 1943 года). Комплекс состоит из нескольких памятников, главный монумент – скульптура в виде монолитного паруса, в основании которой установлены барельефы с именами героев. Мемориал был открыт 1985 году. В 2016 году его отремонтировали, но впоследствии памятник начал разрушаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело за осквернение памятника "Родина-мать"Нет оправдания: в Крыму оценили замену герба на монументе "Родина-мать"Море разрушает берег в Херсонесе – под угрозой древние памятники
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5
4.7
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крым, происшествия, керчь, новости крыма, крымский следком, новости, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
СК возбудил дело по факту разрушения военного мемориала в Керчи

Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о разрушении военного мемориала в Крыму

10:37 04.08.2023
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту разрушения мемориального комплекса в Керчи. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"В СМИ сообщается, что в городе Керчи Республики Крым разрушается один из мемориальных комплексов. На стенах мемориала осыпаются буквы и барельефы с изображением бойцов, множатся трещины. Ранее проведенный капитальный ремонт был проведен подрядчиком некачественно, и со временем разрушения появились вновь", - говорится в сообщении.
Председатель СК поручил руководителю регионального управления Владимиру Тереньеву доложить о ходе и предварительных результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Ранее местные жители сообщали о разрушении мемориала в честь героев Эльтигенского десанта (ноябрь 1943 года). Комплекс состоит из нескольких памятников, главный монумент – скульптура в виде монолитного паруса, в основании которой установлены барельефы с именами героев. Мемориал был открыт 1985 году. В 2016 году его отремонтировали, но впоследствии памятник начал разрушаться.
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КрымПроисшествияКерчьНовости КрымаКрымский СледкомНовостиАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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