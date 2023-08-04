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Крымский мост открыли для автотранспорта - РИА Новости Крым, 04.08.2023
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Крымский мост открыли для автотранспорта
Крымский мост открыли для автотранспорта - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымский мост открыли для автотранспорта
Крымский мост открыли для движения транспорта, срок ограничения составил около 20 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T13:48
2023-08-04T14:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта, срок ограничения составил около 20 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход закрыли для проезда в пятницу днем. Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие было кратковременным, сейчас машины вновь следуют через мост.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.По последним данным, в очереди со стороны Тамани находится 203 транспортных средств. Ожидание около часа. С керченской стороны проезда ждут 311 машин, ожидание также в пределах часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост сейчас: оперативные данные на утро пятницыКерченская паромная переправа: все о работе и перевозках
https://crimea.ria.ru/20230804/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vse-o-rabote-i-perevozkakh-1130527926.html
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крымский мост, керченский пролив, керчь, крымский транспортный форум, транспорт, кубань, крым, новости крыма
Крымский мост открыли для автотранспорта

Крымский мост открыли для автотранспорта

13:48 04.08.2023 (обновлено: 14:07 04.08.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта, срок ограничения составил около 20 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Транспортный переход закрыли для проезда в пятницу днем. Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие было кратковременным, сейчас машины вновь следуют через мост.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
По последним данным, в очереди со стороны Тамани находится 203 транспортных средств. Ожидание около часа. С керченской стороны проезда ждут 311 машин, ожидание также в пределах часа.
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