https://crimea.ria.ru/20230804/krymskiy-most-otkryli-dlya-avtotransporta-1130532137.html

Крымский мост открыли для автотранспорта

Крымский мост открыли для автотранспорта - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Крымский мост открыли для автотранспорта

Крымский мост открыли для движения транспорта, срок ограничения составил около 20 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T13:48

2023-08-04T13:48

2023-08-04T14:07

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения транспорта, срок ограничения составил около 20 минут. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Транспортный переход закрыли для проезда в пятницу днем. Водителей и пассажиров призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Перекрытие было кратковременным, сейчас машины вновь следуют через мост.На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.По последним данным, в очереди со стороны Тамани находится 203 транспортных средств. Ожидание около часа. С керченской стороны проезда ждут 311 машин, ожидание также в пределах часа.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост закрытКрымский мост сейчас: оперативные данные на утро пятницыКерченская паромная переправа: все о работе и перевозках

https://crimea.ria.ru/20230804/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-vse-o-rabote-i-perevozkakh-1130527926.html

крымский мост

керченский пролив

керчь

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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