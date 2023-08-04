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Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках
Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках
Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T08:59
2023-08-04T08:59
2023-08-04T08:59
ситуация на керченской переправе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – около 5,1 тысячи.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 4 августа ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…33 градуса", - добавили в Минтрансе.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныДля рыболовов Керченский пролив открыт – АксеновВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, крымский мост, крым, новости крыма, общество, транспорт, минтранс россии
Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках
Минтранс: Керченская паромная переправа в пятницу работает штатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – около 5,1 тысячи.
"С начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезено 237 336 пассажиров и 168 964 грузовика. Паромами, с учетом работающих на переправе двух больших десантных кораблей, совокупно выполнено 5 076 рейсов", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 4 августа ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…33 градуса", - добавили в Минтрансе.
В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.
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