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Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках

Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Керченская паромная переправа: все о работе и перевозках

Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T08:59

2023-08-04T08:59

2023-08-04T08:59

ситуация на керченской переправе

керченская паромная переправа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в пятницу работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.За минувшие сутки паромы выполнили 18 рейсов, всего после возобновления морского сообщения – около 5,1 тысячи.Действующих штормовых предупреждений по проливу нет, погода благоприятствует судоходству."Согласно прогнозу Росгидромета, 4 августа ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +31…33 градуса", - добавили в Минтрансе.В настоящее время Керченская паромная переправа осуществляет перевозки грузовых автомобилей, в первую очередь перевозящих скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости, а также рейсовых автобусов с пассажирами. Остальные транспортные средства следуют через сухопутный коридор по новым регионам России, легковые автомобили – через Крымский мост.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныДля рыболовов Керченский пролив открыт – АксеновВ Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников

крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на керченской переправе, керченская паромная переправа, крымский мост, крым, новости крыма, общество, транспорт, минтранс россии