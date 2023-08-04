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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 04.08.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост в пятницу днем временно перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 04.08.2023
2023-08-04T13:21
2023-08-04T13:21
2023-08-04T13:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу днем временно перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Сухопутный коридор через новые регионы России и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа: все о работе и перевозкахКрымский мост закрыли для автомобилейБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, кубань, транспорт, минтранс крыма, новости крыма, керчь, керченский пролив