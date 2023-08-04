https://crimea.ria.ru/20230804/krymskiy-most-zakryt-1130531756.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 04.08.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост в пятницу днем временно перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 04.08.2023

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:21

2023-08-04T13:42

крымский мост

крым

кубань

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минтранс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост в пятницу днем временно перекрыли для движения транспорта. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В Telegram-канале оперативной информации для водителей и пассажиров опубликован алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Сухопутный коридор через новые регионы России и Керченская паромная переправа работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Керченская паромная переправа: все о работе и перевозкахКрымский мост закрыли для автомобилейБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

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керченский пролив

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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