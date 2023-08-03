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Норвегию включили в перечень недружественных стран - РИА Новости Крым, 03.08.2023
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Норвегию включили в перечень недружественных стран
Норвегию включили в перечень недружественных стран - РИА Новости Крым, 03.08.2023
Норвегию включили в перечень недружественных стран
Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, включив туда Норвегию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 03.08.2023
2023-08-03T10:33
2023-08-03T10:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, включив туда Норвегию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Уточняется, что решение принято в целях реализации соответствующего указа президента. В утверждаемом правительством перечне, помимо названий стран, учитывается количество физических лиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.Ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым будет налаживать тесные связи с общественниками Китая и Турции"Они русские и это факт": журналист из Норвегии рассказал правду о КрымеОтвет России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
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новости, россия, в мире, политика, норвегия
Норвегию включили в перечень недружественных стран

Правительство России включило Норвегию в перечень недружественных стран

10:33 03.08.2023
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкФлаг Новегии
Флаг Новегии - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
© РИА Новости . Владимир Песня
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости Крым. Правительство России расширило перечень недружественных иностранных государств, включив туда Норвегию. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Королевство Норвегия включено в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом. Для дипмиссий, включенных в такой перечень, ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение принято в целях реализации соответствующего указа президента. В утверждаемом правительством перечне, помимо названий стран, учитывается количество физических лиц, с которыми дипмиссии таких стран могут заключать трудовые договоры. За Норвегией закреплен лимит в 27 человек.
Ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии, Словакии.
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