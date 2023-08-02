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Крымский мост сейчас: актуальные данные на вечер среды
Крымский мост сейчас: актуальные данные на вечер среды - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Крымский мост сейчас: актуальные данные на вечер среды
Вечером в среду проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T20:19
2023-08-02T20:19
2023-08-02T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг - РИА Новости Крым. Вечером в среду проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщил Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.В среду мостовой переход через Керченский пролив закрывали для машин дважды – утром и вечером. В первой половине дня ограничение продлилось около 20 минут, во второй – 25 минут. На данный момент транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех автомобилей. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту возобновленоВ Керченском проливе ввели новые ограничения – МинобороныБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин
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крым, крымский мост, новости крыма, транспорт, керчь, тамань, общество, логистика, краснодарский край
Крымский мост сейчас: актуальные данные на вечер среды
Проезд к досмотровым пунктам у Крымского моста свободен со стороны Керчи и Тамани