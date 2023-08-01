https://crimea.ria.ru/20230801/probok-net-situatsiya-na-podezde-k-krymskomu-mostu-1130468478.html

Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту

Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту

К 14 часам вторника очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T14:10

2023-08-01T14:10

2023-08-01T14:10

крымский мост

логистика

транспорт

краснодарский край

крым

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 14 часам вторника очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В первой половине дня во вторник в очереди со стороны Тамани находились более 300 автомобилей, с керченской стороны заторов не было.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

https://crimea.ria.ru/20230731/pyat-let-kolonii-za-popytku-provezti-narkotik-cherez-krymskiy-most-1130434474.html

крымский мост

краснодарский край

крым

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, тамань, новости крыма