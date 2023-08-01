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Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
К 14 часам вторника очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T14:10
2023-08-01T14:10
2023-08-01T14:10
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 14 часам вторника очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.В первой половине дня во вторник в очереди со стороны Тамани находились более 300 автомобилей, с керченской стороны заторов не было.Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, тамань, новости крыма
Пробок нет: ситуация на подъезде к Крымскому мосту
Очередей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани нет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. К 14 часам вторника очередей на подъезде к досмотровым пунктам у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 14:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
В первой половине дня во вторник в очереди со стороны Тамани находились
более 300 автомобилей, с керченской стороны заторов не было.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту осуществляется в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй – к 1 ноября.
На Крымском мосту в целях безопасности проходит 100% досмотр всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа – на сканер.
Остальной транспортный поток направляют через Керченскую паромную переправу и по сухопутному маршруту через новые регионы. Пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги
.