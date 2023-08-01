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Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов

Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов

Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного недалеко от Стамбула, закрыты в связи с обследованиями территории после обнаружения снарядов. Об этом со... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T10:04

2023-08-01T10:04

2023-08-01T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного недалеко от Стамбула, закрыты в связи с обследованиями территории после обнаружения снарядов. Об этом со ссылкой на источник в полиции Шиле сообщает РИА Новости.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник стало известно о временном ограничении доступа на все пляжные территории курорта.Ранее турецкие власти сообщили, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря. Их обезвреживание планируется на 2 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном мореМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном мореТурция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ

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2023

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