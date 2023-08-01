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Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов
Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов
Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного недалеко от Стамбула, закрыты в связи с обследованиями территории после обнаружения снарядов. Об этом со... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T10:04
2023-08-01T10:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного недалеко от Стамбула, закрыты в связи с обследованиями территории после обнаружения снарядов. Об этом со ссылкой на источник в полиции Шиле сообщает РИА Новости.В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник стало известно о временном ограничении доступа на все пляжные территории курорта.Ранее турецкие власти сообщили, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря. Их обезвреживание планируется на 2 августа.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский Ка-27 уничтожил дрейфующую украинскую мину в Черном мореМинобороны РФ предупредило о минной опасности в Черном мореТурция усилила контроль в проливе Босфор из-за дрейфующих мин – СМИ
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в мире, турция, новости
Пляжи курорта Шиле на Черном море закрыты из-за обнаружения снарядов

Пляжи турецкого курорта Шиле закрыли из-за поисков артиллерийских снарядов

10:04 01.08.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Все пляжи черноморского курорта Шиле, расположенного недалеко от Стамбула, закрыты в связи с обследованиями территории после обнаружения снарядов. Об этом со ссылкой на источник в полиции Шиле сообщает РИА Новости.
В понедельник власти закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в связи с обнаружением как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Во вторник стало известно о временном ограничении доступа на все пляжные территории курорта.
"На данный момент закрыты все пляжи Шиле. Дата открытия пока не определена. Специалисты продолжают обследование территории. Обнаружены как старые, так и относительно новые мины", - сообщил собеседник агентства.
Ранее турецкие власти сообщили, что водолазы смогли извлечь восемь снарядов из моря. Их обезвреживание планируется на 2 августа.
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