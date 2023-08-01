https://crimea.ria.ru/20230801/perekhodit-iz-ruk-v-ruki-pushilin-rasskazal-o-boyakh-za-staromayorsk-1130462812.html

Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск

Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск - РИА Новости Крым, 01.08.2023

Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск

Бои за населенный пункт Старомайорское на Времевском выступе в Донецкой народной республике идут круглосуточно, населенный пункт постоянно переходит из рук в... РИА Новости Крым, 01.08.2023

2023-08-01T10:28

2023-08-01T10:28

2023-08-01T10:28

новости

сво

донецкая народная республика (днр)

денис пушилин

армия и флот

вооруженные силы россии

времевский выступ

артемовск

клещеевка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/03/1127331572_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_6c3387a6785d895a2a6dcf8042156720.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бои за населенный пункт Старомайорское на Времевском выступе в Донецкой народной республике идут круглосуточно, населенный пункт постоянно переходит из рук в руки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Старомайорское находится на острие Времевского выступа, на западе ДНР. Для ВСУ взятие этого населенного пункта – важный этап реализации замыслов прорваться в сторону Мариуполя. В результате ожесточенных боев село оказалось практически полностью разрушенным.Также продолжаются ожесточенные бои на флангах Артемовска, в первую очередь у Клещеевки. По словам врио главы республики, противник попытался перебросить резервы и провести ротацию своих подразделений на высотах к северо-западу от населенного пункта, но эту попытку сорвали российские военные."Клещеевка регулярно подвергается атакам противника, сейчас, по последней информации, она находится под нашим контролем, но высоты северо-западной части от Клещеевки пока под контролем противника", – констатировал он.На Марьинском направлении обстановка не претерпевает существенных изменений, идет обмен артиллерийскими ударами, добавил Пушилин.На направлении Авдеевки российские подразделения с большим трудом, но продвигаются вперед, при этом регулярно отражая атаки противника.Также ВСУ пытаются атаковать в районе Майорска под Горловкой, но наши подразделения удерживают позиции, отражают атаки противника, перемалывая живую силу и технику врага.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуШойгу озвучил потери ВСУ за июль

донецкая народная республика (днр)

времевский выступ

артемовск

клещеевка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, армия и флот, вооруженные силы россии, времевский выступ, артемовск, клещеевка