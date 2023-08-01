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Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск - РИА Новости Крым, 01.08.2023
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Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск
Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск - РИА Новости Крым, 01.08.2023
Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск
Бои за населенный пункт Старомайорское на Времевском выступе в Донецкой народной республике идут круглосуточно, населенный пункт постоянно переходит из рук в... РИА Новости Крым, 01.08.2023
2023-08-01T10:28
2023-08-01T10:28
новости
сво
донецкая народная республика (днр)
денис пушилин
армия и флот
вооруженные силы россии
времевский выступ
артемовск
клещеевка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бои за населенный пункт Старомайорское на Времевском выступе в Донецкой народной республике идут круглосуточно, населенный пункт постоянно переходит из рук в руки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.Старомайорское находится на острие Времевского выступа, на западе ДНР. Для ВСУ взятие этого населенного пункта – важный этап реализации замыслов прорваться в сторону Мариуполя. В результате ожесточенных боев село оказалось практически полностью разрушенным.Также продолжаются ожесточенные бои на флангах Артемовска, в первую очередь у Клещеевки. По словам врио главы республики, противник попытался перебросить резервы и провести ротацию своих подразделений на высотах к северо-западу от населенного пункта, но эту попытку сорвали российские военные."Клещеевка регулярно подвергается атакам противника, сейчас, по последней информации, она находится под нашим контролем, но высоты северо-западной части от Клещеевки пока под контролем противника", – констатировал он.На Марьинском направлении обстановка не претерпевает существенных изменений, идет обмен артиллерийскими ударами, добавил Пушилин.На направлении Авдеевки российские подразделения с большим трудом, но продвигаются вперед, при этом регулярно отражая атаки противника.Также ВСУ пытаются атаковать в районе Майорска под Горловкой, но наши подразделения удерживают позиции, отражают атаки противника, перемалывая живую силу и технику врага.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт заявил об увеличении "мясных штурмов" ВСУКакие населенные пункты освобождены российскими войсками – ШойгуШойгу озвучил потери ВСУ за июль
донецкая народная республика (днр)
времевский выступ
артемовск
клещеевка
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, сво, донецкая народная республика (днр), денис пушилин, армия и флот, вооруженные силы россии, времевский выступ, артемовск, клещеевка
Переходит из рук в руки: Пушилин рассказал о боях за Старомайорск

Пушилин о ситуации в Старомайорском: село переходит из руки в руки, бои идут круглосуточно

10:28 01.08.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Бои за населенный пункт Старомайорское на Времевском выступе в Донецкой народной республике идут круглосуточно, населенный пункт постоянно переходит из рук в руки. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Старомайорское находится на острие Времевского выступа, на западе ДНР. Для ВСУ взятие этого населенного пункта – важный этап реализации замыслов прорваться в сторону Мариуполя. В результате ожесточенных боев село оказалось практически полностью разрушенным.

"Периодически туда заходит противник, наши подразделения его выбивают, на какое-то время даже откатывались назад, чтобы провести операцию более выверено. Населенный пункт постоянно переходит из рук в руки. Борьба идет практически круглосуточно. Бывает, что ситуация в течение суток меняется несколько раз, противник бросает туда очень серьезные резервы, не считаясь с потерями", сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".

Также продолжаются ожесточенные бои на флангах Артемовска, в первую очередь у Клещеевки. По словам врио главы республики, противник попытался перебросить резервы и провести ротацию своих подразделений на высотах к северо-западу от населенного пункта, но эту попытку сорвали российские военные.
"Клещеевка регулярно подвергается атакам противника, сейчас, по последней информации, она находится под нашим контролем, но высоты северо-западной части от Клещеевки пока под контролем противника", – констатировал он.
На Марьинском направлении обстановка не претерпевает существенных изменений, идет обмен артиллерийскими ударами, добавил Пушилин.
На направлении Авдеевки российские подразделения с большим трудом, но продвигаются вперед, при этом регулярно отражая атаки противника.
Также ВСУ пытаются атаковать в районе Майорска под Горловкой, но наши подразделения удерживают позиции, отражают атаки противника, перемалывая живую силу и технику врага.
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НовостиСВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Денис ПушилинАрмия и флотВооруженные силы РоссииВремевский выступАртемовскКлещеевка
 
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