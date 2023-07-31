https://crimea.ria.ru/20230731/situatsiya-na-podezde-k-krymskomu-mostu-dannye-na-vecher-ponedelnika-1130459579.html

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Ситуация на подъезде к Крымскому мосту: данные на вечер понедельника

В очереди перед пунктом досмотра перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 90 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T21:16

2023-07-31T21:16

2023-07-31T21:16

крымский мост

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В очереди перед пунктом досмотра перед Крымским мостом со стороны Тамани находятся 90 транспортных средств. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее очередей с обеих сторон не наблюдалось.Автомобили следуют по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности проходит 100% досмотр всех транспортных средств. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Фуры с приоритетными грузами направляют через Керченскую переправу, остальной транспортный поток следует через сухопутный коридор через новые регионы. Движение по наземному маршруту можно осуществлять круглосуточно, переправа же приостанавливает работу на ночь.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять лет колонии за попытку провезти наркотик через Крымский мостБезопасность Крымского моста будет усилена – Владимир Путин

https://crimea.ria.ru/20230726/glava-sbu-vzyal-otvetstvennost-za-terakt-na-krymskom-mostu-v-2022-godu-1130316597.html

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край