https://crimea.ria.ru/20230731/pvo-sbila-ukrainskiy-shturmovik-su-25-i-23-bespilotnika-1130449658.html

ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника

ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.07.2023

ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский самолет Су-25, перехватили в зоне спецоперации 12 реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T17:31

2023-07-31T17:31

2023-07-31T17:31

министерство обороны рф

пво

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

беспилотник (бпла, дрон)

himars

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский самолет Су-25, перехватили в зоне спецоперации 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что украинские дроны сбиты в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВсе атаки отражены: ВСУ потеряли более 700 боевиков и технику за суткиУничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), himars