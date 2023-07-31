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ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника
ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника - РИА Новости Крым, 31.07.2023
ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский самолет Су-25, перехватили в зоне спецоперации 12 реактивных снарядов... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T17:31
2023-07-31T17:31
министерство обороны рф
пво
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
беспилотник (бпла, дрон)
himars
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский самолет Су-25, перехватили в зоне спецоперации 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что украинские дроны сбиты в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и другие виды военной техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – ШойгуВсе атаки отражены: ВСУ потеряли более 700 боевиков и технику за суткиУничтожен пункт хранения и ремонта беспилотников на Украине
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), беспилотник (бпла, дрон), himars
ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и 23 беспилотника

Минобороны: ПВО уничтожила украинский самолет Су-25, 12 снарядов HIMARS и 23 дрона

17:31 31.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили в небе над Донецкой Народной Республикой украинский самолет Су-25, перехватили в зоне спецоперации 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 23 украинских БПЛА", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские дроны сбиты в районах ЛНР, ДНР и Запорожской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и другие виды военной техники и вооружения.
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Министерство обороны РФПВОЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Беспилотник (БПЛА, дрон)HIMARS
 
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