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Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2023
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Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T09:27
2023-07-31T09:27
херсонская область
обстрелы всу
сво
всу (вооруженные силы украины)
алешки
новая каховка
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего обстрелов зафиксировано в городе Алешки – 14. В результате прилета погиб мирный житель.По Новой Каховке ВСУ выпустили девять снарядов, по Кардашинке и Песчановке – по восемь, по Великой Лепетихе и Каирам – по семь.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненыеПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
херсонская область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, сво, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, происшествия, новости
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ

ВСУ выпустили по Херсонской области 82 снаряда за сутки, погиб мирный житель

09:27 31.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ
Город Алешки херсонской области. Результаты обстрелов ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об этом сообщили в экстренных службах региона.
Больше всего обстрелов зафиксировано в городе Алешки – 14. В результате прилета погиб мирный житель.
По Новой Каховке ВСУ выпустили девять снарядов, по Кардашинке и Песчановке – по восемь, по Великой Лепетихе и Каирам – по семь.
"В течении ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются",- добавили в экстренных службах.
Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУСВОВСУ (Вооруженные силы Украины)АлешкиНовая КаховкаПроисшествияНовости
 
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