https://crimea.ria.ru/20230731/mirnyy-zhitel-pogib-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-1130431952.html
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2023
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023
2023-07-31T09:27
2023-07-31T09:27
2023-07-31T09:27
херсонская область
обстрелы всу
сво
всу (вооруженные силы украины)
алешки
новая каховка
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612330_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_9d1c342778c32b782cd4ba644706062b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего обстрелов зафиксировано в городе Алешки – 14. В результате прилета погиб мирный житель.По Новой Каховке ВСУ выпустили девять снарядов, по Кардашинке и Песчановке – по восемь, по Великой Лепетихе и Каирам – по семь.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненыеПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель
херсонская область
алешки
новая каховка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/11/1127612330_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_4901dae7982f96202dd7e4bb6c9e6c96.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, обстрелы всу, сво, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, происшествия, новости
Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ
ВСУ выпустили по Херсонской области 82 снаряда за сутки, погиб мирный житель