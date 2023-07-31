https://crimea.ria.ru/20230731/mirnyy-zhitel-pogib-v-khersonskoy-oblasti-pri-obstrele-vsu-1130431952.html

Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ

Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ - РИА Новости Крым, 31.07.2023

Мирный житель погиб в Херсонской области при обстреле ВСУ

Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об... РИА Новости Крым, 31.07.2023

2023-07-31T09:27

2023-07-31T09:27

2023-07-31T09:27

херсонская область

обстрелы всу

сво

всу (вооруженные силы украины)

алешки

новая каховка

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки выпустили по населенным пунктам левобережья Херсонской области 82 снаряда из ствольной артиллерии, один человек погиб. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Больше всего обстрелов зафиксировано в городе Алешки – 14. В результате прилета погиб мирный житель.По Новой Каховке ВСУ выпустили девять снарядов, по Кардашинке и Песчановке – по восемь, по Великой Лепетихе и Каирам – по семь.Как сообщалось, накануне украинские боевики выпустили по мирным городам и поселкам Херсонской области 88 снарядов из ствольной артиллерии. Наибольшее число снарядов попали по Корсунке – там зафиксировано 14 "прилетов". По Алешкам и Днепрянам выпущено по девять, по Кардашинке – 10, по Старой Збурьевке – 12 снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:Бригада скорой попала под обстрел ВСУ в Херсонской области: есть раненыеПотоплено 5 лодок: российские бойцы сорвали попытку ВСУ форсировать ДнепрЕще 70 прилетов: на Херсонщине при обстрелах ВСУ ранен мирный житель

херсонская область

алешки

новая каховка

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, сво, всу (вооруженные силы украины), алешки, новая каховка, происшествия, новости