https://crimea.ria.ru/20230730/zhestkaya-posadka-na-skaly-v-sudake-spasli-paraplanerista-1130414385.html

Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста

Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста - РИА Новости Крым, 30.07.2023

Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста

В Судаке специалисты "Крым-Спас" помогли парапланеристу, который рухнул на скалы, травмировался и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 30.07.2023

2023-07-30T14:31

2023-07-30T14:31

2023-07-30T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Судаке специалисты "Крым-Спас" помогли парапланеристу, который рухнул на скалы, травмировался и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС Крыма.По данным спасателей, несчастный случай произошел накануне в районе мыса Меганом.Мужичине была оказана первая доврачебная помощь на месте – специалисты наложили ему холодный компресс на голеностоп левой ноги и обездвижили травмированную конечность."Сотрудники МЧС, используя специальные носилки, организовали безопасный подъем мужчины к служебному автомобилю, после чего доставили его к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасателями с использованием моторной лодки параплан был эвакуирован на берег", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах СочиИнцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-КалеДело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, судак, мчс крыма, происшествия, общество, новости крыма