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Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста - РИА Новости Крым, 30.07.2023
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Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста
Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста - РИА Новости Крым, 30.07.2023
Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста
В Судаке специалисты "Крым-Спас" помогли парапланеристу, который рухнул на скалы, травмировался и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 30.07.2023
2023-07-30T14:31
2023-07-30T14:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Судаке специалисты "Крым-Спас" помогли парапланеристу, который рухнул на скалы, травмировался и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС Крыма.По данным спасателей, несчастный случай произошел накануне в районе мыса Меганом.Мужичине была оказана первая доврачебная помощь на месте – специалисты наложили ему холодный компресс на голеностоп левой ноги и обездвижили травмированную конечность."Сотрудники МЧС, используя специальные носилки, организовали безопасный подъем мужчины к служебному автомобилю, после чего доставили его к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасателями с использованием моторной лодки параплан был эвакуирован на берег", - добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушный шар с людьми аварийно приземлился в горах СочиИнцидент в горах Крыма: туристку на носилках эвакуировали с Мангуп-КалеДело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, судак, мчс крыма, происшествия, общество, новости крыма
Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста

В Судаке парапланерист совершил жесткую посадку на скалы – МЧС

14:31 30.07.2023
 
© МЧС Республики КрымСпециалисты МЧС спасли парапланериста, упавшего на скалы под Судаком
Специалисты МЧС спасли парапланериста, упавшего на скалы под Судаком
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В Судаке специалисты "Крым-Спас" помогли парапланеристу, который рухнул на скалы, травмировался и не смог самостоятельно передвигаться. Об этом сообщает МЧС Крыма.
По данным спасателей, несчастный случай произошел накануне в районе мыса Меганом.
"По прибытии к месту предполагаемого нахождения пострадавшего, спасатели приступили к поиску. Он был обнаружен на труднодоступном участке местности со сложным скальным и сыпучем рельефом юго-восточного горного массива недалеко от мыса Толстый. Выяснилось, что мужчина, летая на параплане, не справился с потоком ветра и совершил жесткую посадку", - уточнили в МЧС.
Мужичине была оказана первая доврачебная помощь на месте – специалисты наложили ему холодный компресс на голеностоп левой ноги и обездвижили травмированную конечность.
"Сотрудники МЧС, используя специальные носилки, организовали безопасный подъем мужчины к служебному автомобилю, после чего доставили его к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации. Кроме того, спасателями с использованием моторной лодки параплан был эвакуирован на берег", - добавили в ведомстве.
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Заголовок открываемого материала
14:31Жесткая посадка на скалы: в Судаке спасли парапланериста
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