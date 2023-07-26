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Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T21:03
2023-07-26T21:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает пресс-службе регионального СК. В среду сообщалось, что яхта столкнулась с затопленным судном в Черном море у восточного побережья Крыма и едва не затонула, операцию по спасению проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, судно отбуксировано в порт Кавказ, люди не пострадали.Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП и оценить действия экипажа на предмет соблюдения правил безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамиВ Алуште затонул катер - что известно"Утонула на глазах": крымский СК раскрыл детали инцидента с катером
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РИА Новости Крым
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крым, черное море, происшествия, крымский следком, общество, закон и право, новости крыма
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма

Следком начал проверку по факту крушения яхты в Черном море у берегов Крыма

21:03 26.07.2023
 
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике КрымПограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
© Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает пресс-службе регионального СК.
В среду сообщалось, что яхта столкнулась с затопленным судном в Черном море у восточного побережья Крыма и едва не затонула, операцию по спасению проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, судно отбуксировано в порт Кавказ, люди не пострадали.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю следователями Крымского следственного отдела организована проверка на предмет наличия признаков преступлений, предусмотренных статьями 238 и 263 Уголовного кодека Российской Федерации", - сказано в сообщении.
Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП и оценить действия экипажа на предмет соблюдения правил безопасности.
Пограничники у берегов Крыма спасают тонущую яхту с пассажирами
17:14
Яхта с пассажирами столкнулась с затопленным судном в Черном море
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