https://crimea.ria.ru/20230726/delo-o-proboinakh-sk-naydet-vinovnykh-v-chp-s-yakhtoy-u-beregov-kryma-1130319494.html
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2023
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T21:03
2023-07-26T21:03
2023-07-26T21:03
крым
черное море
происшествия
крымский следком
общество
закон и право
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1a/1130319379_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_6b55dcb315660bbce2ab9428edeaa183.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает пресс-службе регионального СК. В среду сообщалось, что яхта столкнулась с затопленным судном в Черном море у восточного побережья Крыма и едва не затонула, операцию по спасению проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, судно отбуксировано в порт Кавказ, люди не пострадали.Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП и оценить действия экипажа на предмет соблюдения правил безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамиВ Алуште затонул катер - что известно"Утонула на глазах": крымский СК раскрыл детали инцидента с катером
https://crimea.ria.ru/20230726/yakhta-s-passazhirami-stolknulas-s-zatoplennym-sudnom-v-chernom-more-1130315133.html
крым
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1a/1130319379_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2169c916653e5d788e9820f3f38809e6.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, черное море, происшествия, крымский следком, общество, закон и право, новости крыма
Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма
Следком начал проверку по факту крушения яхты в Черном море у берегов Крыма