https://crimea.ria.ru/20230726/delo-o-proboinakh-sk-naydet-vinovnykh-v-chp-s-yakhtoy-u-beregov-kryma-1130319494.html

Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма

Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Дело о пробоинах: СК найдет виновных в ЧП с яхтой у берегов Крыма

Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает... РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T21:03

2023-07-26T21:03

2023-07-26T21:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Следователи Крымского следственного отдела на транспорте выясняют обстоятельства повреждения яхты с пассажирами в водах Черного моря у берегов Крыма, сообщает пресс-службе регионального СК. В среду сообщалось, что яхта столкнулась с затопленным судном в Черном море у восточного побережья Крыма и едва не затонула, операцию по спасению проводили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, судно отбуксировано в порт Кавказ, люди не пострадали.Следователям предстоит установить все обстоятельства ЧП и оценить действия экипажа на предмет соблюдения правил безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ветер перевернул прогулочный катер с пассажирамиВ Алуште затонул катер - что известно"Утонула на глазах": крымский СК раскрыл детали инцидента с катером

https://crimea.ria.ru/20230726/yakhta-s-passazhirami-stolknulas-s-zatoplennym-sudnom-v-chernom-more-1130315133.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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