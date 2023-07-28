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"Работы непростые": как идет строительство газопровода в Ялте
"Работы непростые": как идет строительство газопровода в Ялте - РИА Новости Крым, 28.07.2023
"Работы непростые": как идет строительство газопровода в Ялте
Газораспределительная станция "Веселое" в западной части Ялты, откуда газ пойдет в Алупку, Кореиз, Симеиз, Голубой залив, готова на 70%. Об этом заявила глава... РИА Новости Крым, 28.07.2023
2023-07-28T08:11
2023-07-28T08:11
2023-07-28T08:11
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Газораспределительная станция "Веселое" в западной части Ялты, откуда газ пойдет в Алупку, Кореиз, Симеиз, Голубой залив, готова на 70%. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.По информации Павленко, рабочие приступили к монтажу "воздушных" труб, 14 км в Кореиз планируется проложить к 2025 году.Специалисты проводят "непростые работы", на склонах им приходится работать вручную. Также необходимо максимально сохранить асфальтное полотно дороги, а также оперативно восстанавливать его в случае повреждения, уточнила глава администрации.Строительство объекта идет по Госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики и г. Севастополя", размер финансирования – около 1,7 млрд. рублей, напомнила Павленко.Как ранее заявлял председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, за девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в села Севастополя придет газОпределен подрядчик по строительству газопровода в ФоросеПрограмма бесплатной газификации в России будет продолжена
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янина павленко, ялта, газификация крыма, новости крыма, общество
"Работы непростые": как идет строительство газопровода в Ялте
Павленко: газораспределительная станция "Веселое" готова на 70%
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Газораспределительная станция "Веселое" в западной части Ялты, откуда газ пойдет в Алупку, Кореиз, Симеиз, Голубой залив, готова на 70%. Об этом заявила глава администрации Ялты Янина Павленко.
"Газораспределительная станция "Веселое" готова на 70%. Отсюда голубое топливо будет распределяться на Алупку, Кореиз, Симеиз, Голубой залив. Подрядчик расчистил трассу, устанавливает опоры. Под землей проложено 300 метров газопровода", – написала она в своем Telegram-канале.
По информации Павленко, рабочие приступили к монтажу "воздушных" труб, 14 км в Кореиз планируется проложить к 2025 году.
Специалисты проводят "непростые работы", на склонах им приходится работать вручную. Также необходимо максимально сохранить асфальтное полотно дороги, а также оперативно восстанавливать его в случае повреждения, уточнила глава администрации.
Строительство объекта идет по Госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики и г. Севастополя", размер финансирования – около 1,7 млрд. рублей, напомнила Павленко.
"В планах – проектирование объекта газоснабжения от ГРС "Веселое" до Фороса, что даст перспективу строительства распределительных сетей газоснабжения в Оползневое, Кацивели, Понизовку, Парковое, Береговое, Олива, Санаторное", – написала Павленко.
Как ранее заявлял
председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк, за девять лет в Крыму полностью газифицировано 83 населенных пункта, в этом году планируется завершить процесс еще в 446.
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