https://crimea.ria.ru/20230727/bolshoe-otklyuchenie-vody-v-simferopole-i-po-krymu---prichiny-i-adresa-1130324353.html

Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса

Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Большое отключение воды в Симферополе и по Крыму - причины и адреса

Два десятка улиц крымской столицы до пятницы останутся без воды из-за ремонтов на сетях, в четверг отключения также пройдут по ряду адресов в других населенных... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T10:29

2023-07-27T10:29

2023-07-27T12:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Два десятка улиц крымской столицы до пятницы останутся без воды из-за ремонтов на сетях, в четверг отключения также пройдут по ряду адресов в других населенных пунктах республики. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".Больше отключение в СимферополеПо данным предприятия, часть симферопольских абонентов ждет длительное отключение - до 6 часов утра 28 июля.В это время воды не будет по улицам Воровского 22, 24А, В (ЖК "Альфа"), Студенческой, Красноармейской, 8 Марта, Партизанской, Левкина, Грибоедова, Смирнова, Терлецкого, частично по Киевской, Фрунзе, Тургенева, Крупской, Битакской, Рубцова, Комсомольской. Также в переулках Вольном, Смежном, Красноармейском, Обрывном и на Фабричном спуске.Воду абонентам обещают подвозить: с 10 до 16 в переулок Смежный, 10 и на Воровского,22, с 10 до полудня - на Студенчекую, 14, с полудня до 14 часов - к пересечению Крымскаой и Красноармейской.Другие отключения в КрымуВ Алуштинском регионе до 17 часов 27 июля без воды села Н.Кутузовка и частично Рыбачье, .В Феодосийском округе также до пяти часов вечера отключение в поселке Орджоникидзе, по адресам Нахимова, 1-9, Ленина,1-5, 8, Семашко, 1-11, в переулках Больничном,1-14 и Семашко, 1-5, на территории садовых товариществ "Волна 2", "Труд", "Волна", "Планета", "Заря".Также до вечера четверга без воды феодосийское село Южное - улицы Дорожная, Веселая, Клубная."При необходимости будет организован подвоз питьевой воды населению по заявкам", - утоснили в компании.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняютКрым намерен взыскать с Украины более 152 млрд рублей за водную блокаду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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