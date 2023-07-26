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В Симферополе больше десяти улиц останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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В Симферополе больше десяти улиц останутся без воды – адреса
В Симферополе больше десяти улиц останутся без воды – адреса - РИА Новости Крым, 26.07.2023
В Симферополе больше десяти улиц останутся без воды – адреса
Больше десяти улиц Симферополя временно останутся без водоснабжения из-за работ по переустройству магистрального трубопровода. Об этом сообщает ГУП РК "Вода... РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T08:55
2023-07-26T08:55
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Больше десяти улиц Симферополя временно останутся без водоснабжения из-за работ по переустройству магистрального трубопровода. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".Уточняется, что на указанный период подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам: ул. Воровского 22, 24А, В (ЖК "Альфа"), пер. Смежный, ул. Студенческая, ул. Красноармейская, ул. 8 Марта, пер. Красноармейский, пер. Обрывный, Фабричный спуск.Кроме того, специалисты предупреждают, что может снизиться давление, а следовательно, вода не сможет подняться на верхние этажи по следующим адресам: ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Битакская (частично).Ожидается, что основной объем работ будет выполнен к 23:00 27 июля, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 пятницы, 28 июля.Читайте также на РИА Новости Крым:На нисходящей траектории: эксперт рассказал о ситуации с водой в КрымуКрым изменит стратегию обеспечения водой после ЧП на Каховской ГЭСНа Запорожье проблему водоснабжения решат за счет подземных источников
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новости крыма, симферополь, водоснабжение, вода крыма, общество
В Симферополе больше десяти улиц останутся без воды – адреса

"Вода Крыма": больше десяти улиц Симферополя останется без воды в четверг, 27 июля

08:55 26.07.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкРаковина
Раковина - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Больше десяти улиц Симферополя временно останутся без водоснабжения из-за работ по переустройству магистрального трубопровода. Об этом сообщает ГУП РК "Вода Крыма".

"В рамках мероприятий по переустройству магистрального трубопровода с 23:00 26.07.2023 до 23:00 (ориентировочно) 27.07.2023 подрядной организацией будут проводиться работы по переподключению участков трубопровода в районе ул. Киевская/ул. Комсомольская", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на указанный период подача холодной воды будет ограничена по следующим адресам: ул. Воровского 22, 24А, В (ЖК "Альфа"), пер. Смежный, ул. Студенческая, ул. Красноармейская, ул. 8 Марта, пер. Красноармейский, пер. Обрывный, Фабричный спуск.
Кроме того, специалисты предупреждают, что может снизиться давление, а следовательно, вода не сможет подняться на верхние этажи по следующим адресам: ул. Киевская (частично), ул. Фрунзе (частично), ул. Тургенева (частично), ул. Крупской (частично), ул. Битакская (частично).
Ожидается, что основной объем работ будет выполнен к 23:00 27 июля, полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 пятницы, 28 июля.
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