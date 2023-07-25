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На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях
На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 25.07.2023
На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом сообщает оперативный канал. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T00:28
2023-07-25T00:28
2023-07-25T00:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом сообщает оперативный канал.Ранее Оперштаб по Республике Крым сообщил о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту. В половину первого ночи на 25 июля оперативный канал сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях.Движение на мосту перекрывали четыре раза с утра понедельника 24 июля. Первые два перекрытия произошли ранним утром, третий – около 15 часов дня, четвертый - в половине десятого вечера.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, кубань, керчь
На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях
На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях
00:28 25.07.2023 (обновлено: 00:38 25.07.2023)