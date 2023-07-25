https://crimea.ria.ru/20230725/na-krymskom-mostu-vosstanovleno-dvizhenie-so-storony-kerchi-1130281925.html

На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях

На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях - РИА Новости Крым, 25.07.2023

На Крымском мосту восстановлено движение в обоих направлениях

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом сообщает оперативный канал. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T00:28

2023-07-25T00:28

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крымский мост

крым

новости крыма

транспорт

кубань

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях. Об этом сообщает оперативный канал.Ранее Оперштаб по Республике Крым сообщил о приостановке движения автотранспорта на Крымском мосту. В половину первого ночи на 25 июля оперативный канал сообщил, что движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено в обоих направлениях.Движение на мосту перекрывали четыре раза с утра понедельника 24 июля. Первые два перекрытия произошли ранним утром, третий – около 15 часов дня, четвертый - в половине десятого вечера.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за ЧП в Джанкое остановлены два поезда дальнего следованияИз-за атаки БПЛА в Крыму пассажиров поездов будут перевозить автобусамиЖителей сел в Джанкойском районе эвакуируют из-за ЧП на складе

крымский мост

крым

кубань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, новости крыма, транспорт, кубань, керчь