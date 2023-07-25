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Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра
Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра
Около 130 автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту со стороны Керчи, с таманской стороны затруднений проезда нет. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T15:22
2023-07-25T15:22
2023-07-25T16:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту со стороны Керчи, с таманской стороны затруднений проезда нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с крымской стороны стояли 80 автомобилей, с кубанской было пусто. Утром также затруднений на подъездах к пунктам досмотра с обеих сторон не было.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Ранее в Минтрансе России заявили о том, что на Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Так, за сутки по транспортному переходу проезжает около девяти тысяч авто. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторникаОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльБастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крымский мост, крым, кубань, керчь, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи насчитывает 130 автомобилей
15:22 25.07.2023 (обновлено: 16:04 25.07.2023)