https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-svezhie-dannye-ob-ocheredyakh-na-punktakh-dosmotra-1130290312.html

Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра

Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Крымский мост: свежие данные об очередях на пунктах досмотра

Около 130 автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту со стороны Керчи, с таманской стороны затруднений проезда нет. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T15:22

2023-07-25T15:22

2023-07-25T16:04

крымский мост

крым

кубань

керчь

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Около 130 автомобилей ожидают проезда на Крымском мосту со стороны Керчи, с таманской стороны затруднений проезда нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.Часом ранее с крымской стороны стояли 80 автомобилей, с кубанской было пусто. Утром также затруднений на подъездах к пунктам досмотра с обеих сторон не было.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Ранее в Минтрансе России заявили о том, что на Крымском мосту восстанавливается интенсивность трафика. Так, за сутки по транспортному переходу проезжает около девяти тысяч авто. Таким образом, интенсивность движения приближается к пиковым значениям лета, когда в обе стороны ежесуточно проезжало более 14 300 машин.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторникаОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльБастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

крымский мост

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кубань

керчь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, кубань, керчь, транспорт, логистика, новости крыма