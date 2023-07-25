https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-seychas--operativnaya-obstanovka-na-utro-vtornika-1130283216.html

Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника

Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника

Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T09:15

2023-07-25T09:15

2023-07-25T09:32

крымский мост

крым

кубань

керчь

транспорт

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливалинесколько раз. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова перекрытОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльБастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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