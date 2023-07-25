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Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника
Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T09:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливалинесколько раз. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост снова перекрытОпасность атак на Крымский мост сохраняется – КремльБастрыкин прокомментировал атаку на Крымский мост
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крымский мост, крым, кубань, керчь, транспорт, новости крыма
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на утро вторника

Автомобильных пробок на Крымском мосту во вторник утром нет

09:15 25.07.2023 (обновлено: 09:32 25.07.2023)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник утром нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 09:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливалинесколько раз. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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