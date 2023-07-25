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Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник вечером нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T21:05
2023-07-25T21:05
2023-07-25T21:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник вечером нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, во вторник движение через транспортный переход приостановили в 15:52, но уже в 16:03 было объявлено о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
Автомобильных пробок на Крымском мосту во вторник вечером нет