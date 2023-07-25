Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-seychas--operativnaya-obstanovka-na-vecher-vtornika-1130297781.html
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник вечером нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T21:05
2023-07-25T21:05
крымский мост
новости
новости крыма
крым
кубань
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_95bff99a66a8e1edfbd69b2c50ef8bc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник вечером нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.Как сообщалось, во вторник движение через транспортный переход приостановили в 15:52, но уже в 16:03 было объявлено о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
крымский мост
крым
кубань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130272591_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_2167f822c59d8135a36f0c93ea7c0970.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, новости, новости крыма, крым, кубань, транспорт, логистика
Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника

Автомобильных пробок на Крымском мосту во вторник вечером нет

21:05 25.07.2023
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Автомобильных заторов на Крымском мосту во вторник вечером нет. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.
"На 21:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
На данный момент проезд через Крымский мост осуществляется в обычном режиме со 100% досмотром всех легковых автомобилей полной массой до 3,5 тонн. Паромная переправа в Керчи и пункты пропуска на севере полуострова работают штатно.
Как сообщалось, во вторник движение через транспортный переход приостановили в 15:52, но уже в 16:03 было объявлено о возобновлении движения автотранспорта по Крымскому мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
 
Крымский мостНовостиНовости КрымаКрымКубаньТранспортЛогистика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:18Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр
22:02Главные события и заявления дня: 25 июля
21:48Главные новости Крыма: 25 июля
21:18Чернышенко: российские туристы вывозили за рубеж 50 млрд долларов в год
21:05Крымский мост сейчас : оперативная обстановка на вечер вторника
20:52Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты
20:2720 миллионов за неделю: крымчане отдают аферистам все больше денег
19:58Крымский мост и сухопутный коридор должны иметь КПП для "нетуристов"
19:31Число работающих в зоне СВО волонтеров из Севастополя могут ограничить
19:10В чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественника
18:55Инфляция умеренная: Путин оценил состояние экономики в РФ
18:31COVID–19 пошел в рост: госпитализаций стало больше в 30 регионах России
18:12Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков
17:59Выезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклист
17:54Спасти рядового Мыколу: эксперт оценил шансы боевиков ВСУ на выживание
17:45Войска РФ уничтожили склады западной техники и пункт дислокации наемников
17:13Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении
17:05Срок восстановления Крымского моста продлен
16:52Увеличен возраст призыва на военную службу
16:43Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон
Лента новостейМолния