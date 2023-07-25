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Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T15:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Керчи находились 130 транспортных средств. С кубанской стороны затруднений проезда не было.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером - тогда ограничение длилось около трех часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
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крымский мост, крым, кубань, новости крыма, новости, транспорт, логистика
Крымский мост закрыт

Минтранс: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

15:57 25.07.2023 (обновлено: 16:14 25.07.2023)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении", – говорится в сообщении.

По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Керчи находились 130 транспортных средств. С кубанской стороны затруднений проезда не было.
Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером - тогда ограничение длилось около трех часов.
Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.
Крымский мостКрымКубаньНовости КрымаНовостиТранспортЛогистика
 
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