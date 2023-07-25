https://crimea.ria.ru/20230725/krymskiy-most-zakryt-1130290927.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T15:57

2023-07-25T15:57

2023-07-25T16:14

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Керчи находились 130 транспортных средств. С кубанской стороны затруднений проезда не было.Как сообщалось, в понедельник движение через транспортный переход приостанавливали несколько раз. Самое длительное перекрытие было поздним вечером - тогда ограничение длилось около трех часов.Telegram-канал оперативной информации ранее опубликовал для водителей и пассажиров алгоритм действий на Крымском мосту в случае объявления сигнала тревоги.

крымский мост

крым

кубань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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