https://crimea.ria.ru/20230725/gosduma-usilila-nakazanie-za-narushenie-antiterroristicheskoy-zaschity-1130293091.html

Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты

Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты

Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь за нарушение требований к антитеррористической защищенности РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T20:52

2023-07-25T20:52

2023-07-25T20:52

государственная дума рф

александр булычев

мнения

новости

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий грозит уголовная ответственность. Как это отразится на безопасности объектов полуострова, рассказал РИА новости Крым руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.Руководитель аппарата АТК РК говорит о необходимости, например, ограждений в образовательных учреждениях, до которых "не у всех доходят руки. Теперь дойдут", – подчеркнул он. В Крыму было немало нарушений требований к антитеррористической защищенности. Спикер напомнил о громком преступлении в Керчи, когда в 2018 году в здании политехнического колледжа студент устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибло большое количество людей.Ранее нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий наказывалось денежным штрафом. После принятия Госдумой поправок виновные понесут уже уголовную ответственность, уточняет эксперт. За причинение по неосторожности крупного ущерба (от одного миллиона рублей) или тяжкого вреда здоровью человека виновным грозит наказание до трех лет тюрьмы, если человек погиб, то до пяти лет. Смерть двух и более лиц повлечет наказание в виде лишения свободы до семи лет. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.По словам эксперта, на обеспечение безопасности в Крыму необходимы очень большие суммы. Сделать все сразу невозможно."Крым – дотационный субъект, – объясняет Александр Булычев. – Мы здесь все начинали с нуля. Давно ждали этих поправок. Они нам очень помогут в работе".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год потратят полтора миллиарда на антитеррорВ Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаныТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, александр булычев, мнения, новости, антитеррор, общество