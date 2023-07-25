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Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты
Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты
Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь за нарушение требований к антитеррористической защищенности РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T20:52
2023-07-25T20:52
государственная дума рф
александр булычев
мнения
новости
антитеррор
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий грозит уголовная ответственность. Как это отразится на безопасности объектов полуострова, рассказал РИА новости Крым руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.Руководитель аппарата АТК РК говорит о необходимости, например, ограждений в образовательных учреждениях, до которых "не у всех доходят руки. Теперь дойдут", – подчеркнул он. В Крыму было немало нарушений требований к антитеррористической защищенности. Спикер напомнил о громком преступлении в Керчи, когда в 2018 году в здании политехнического колледжа студент устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибло большое количество людей.Ранее нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий наказывалось денежным штрафом. После принятия Госдумой поправок виновные понесут уже уголовную ответственность, уточняет эксперт. За причинение по неосторожности крупного ущерба (от одного миллиона рублей) или тяжкого вреда здоровью человека виновным грозит наказание до трех лет тюрьмы, если человек погиб, то до пяти лет. Смерть двух и более лиц повлечет наказание в виде лишения свободы до семи лет. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.По словам эксперта, на обеспечение безопасности в Крыму необходимы очень большие суммы. Сделать все сразу невозможно."Крым – дотационный субъект, – объясняет Александр Булычев. – Мы здесь все начинали с нуля. Давно ждали этих поправок. Они нам очень помогут в работе".Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год потратят полтора миллиарда на антитеррорВ Крыму нашли схрон с оружием и взрывчаткой - подозреваемые задержаныТерроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, александр булычев, мнения, новости, антитеррор, общество
Госдума усилила наказание за нарушение антитеррористической защиты

До 7 лет тюрьмы за нарушение антитеррористической защиты – Госдума приняла поправки в УК

20:52 25.07.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Госдума приняла поправки в Уголовный кодекс РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. Теперь за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий грозит уголовная ответственность. Как это отразится на безопасности объектов полуострова, рассказал РИА новости Крым руководитель аппарата Антитеррористической комиссии РК Александр Булычев.

"Мы говорим в первую очередь об антитеррористической защите стратегических объектов, в том числе предприятий, образовательных и медицинских учреждений. Это комплексная безопасность, которая включает в себя оборудование инженерно-техническими средствами, квалифицированной физической охраной, – пояснил Александр Булычев. – Усиление наказания – это огромный рычаг воздействия на руководителей, которые принимают недостаточно мер для обеспечения безопасности".

Руководитель аппарата АТК РК говорит о необходимости, например, ограждений в образовательных учреждениях, до которых "не у всех доходят руки. Теперь дойдут", – подчеркнул он. В Крыму было немало нарушений требований к антитеррористической защищенности. Спикер напомнил о громком преступлении в Керчи, когда в 2018 году в здании политехнического колледжа студент устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибло большое количество людей.

"Пропускная система должна быть на высоком уровне, говорит Александр Булычев. – Если такая ситуация повторится, отвечать будут и муниципалитеты, и исполнительные органы Республики Крым, которые курируют данный объект".

Ранее нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий наказывалось денежным штрафом. После принятия Госдумой поправок виновные понесут уже уголовную ответственность, уточняет эксперт. За причинение по неосторожности крупного ущерба (от одного миллиона рублей) или тяжкого вреда здоровью человека виновным грозит наказание до трех лет тюрьмы, если человек погиб, то до пяти лет. Смерть двух и более лиц повлечет наказание в виде лишения свободы до семи лет. Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года.
По словам эксперта, на обеспечение безопасности в Крыму необходимы очень большие суммы. Сделать все сразу невозможно.
"Крым – дотационный субъект, – объясняет Александр Булычев. – Мы здесь все начинали с нуля. Давно ждали этих поправок. Они нам очень помогут в работе".
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