https://crimea.ria.ru/20230725/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-25-iyulya-1130296287.html

Главные события и заявления дня: 25 июля

Главные события и заявления дня: 25 июля - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Главные события и заявления дня: 25 июля

Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков. Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении. Дело о теракте: Трепова*... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T22:02

2023-07-25T22:02

2023-07-25T22:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Отражено 16 атак: ВСУ за сутки потеряли более 700 боевиков. Российские военные освободили Сергеевку на Краснолиманском направлении. Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение. Увеличен возраст призыва на военную службу. Штраф за неявку в военкомат – Госдума приняла закон. Урожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых. Сильное землетрясение произошло в ТурцииО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВС РФ отражают атаки боевиков ВСУРоссийские военные отразили 16 атак противника на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, всего за сутки уничтожено более 700 украинских боевиков и 72 единицы техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также в ходе успешной контратаки российские военные освободили населенный пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" отражены четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское ДНР.Дело о теракте: фигурантке предъявили обвинениеСледствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* — фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине."Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", — заявил Бастрыкин.*Внесена в реестр террористов и экстремистовПризывной возраст продлили и штраф увеличилиСразу в двух чтениях депутаты Государственной Думы приняли закон, который повышает верхний предел призывного возраста до 30 лет. Информация об этом размещена на сайте ведомства."Депутаты Государственной думы приняли во втором и в третьем чтении закон, которым предусматривается, что с 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет", – сообщается на сайте ГД.Кроме того, депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, а также до 400 тысяч рублей — за непредставление списков для постановки на учет.Поправки в Кодекс об административных правонарушениях начнут работать с 1 октября 2023 года, говорится в тексте документа.Как идет уборка зерновых на ХерсонщинеВ Херсонской области убрали уже половину площадей зерновых. Благодаря чему удалось повысить урожайность, рассказал на своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко."В Херсонской области убрана уже половина площадей ранних зерновых. Озимой пшеницы, ячменя, рапса и других культур собрано больше 630 тысяч тонн", — говорится в сообщении.По словам председателя правительства региона, получить такие объемы урожая удалось благодаря огромному труду крестьян и господдержке: с первых месяцев весенних работ начали выплачивать субсидии на приобретение ГСМ и удобрений.Турцию опять трясетЗемлетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник в Турции. Об этом сообщает Евразийский сейсмологический центр.Подземные толчки зафиксированы в 08:44 по местному времени. Эпицентр находился в 64 км к северо-западу от Османии (население 202 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 1 км.*Внесена в реестр террористов и экстремистов

https://crimea.ria.ru/20230725/spasti-ryadovogo-mykolu-ekspert-otsenil-shansy-boevikov-vsu-na-vyzhivanie-1130290720.html

https://crimea.ria.ru/20230725/pogibshiy-voenkor-ria-novosti-posmertno-nagrazhden-medalyu-sledkoma-rf-1130284887.html

https://crimea.ria.ru/20230725/gosduma-usilila-nakazanie-za-narushenie-antiterroristicheskoy-zaschity-1130293091.html

https://crimea.ria.ru/20230725/zachem-rossii-tsifrovoy-rubl--ekonomist-1130278686.html

https://crimea.ria.ru/20230725/covid19-poshel-v-rost-gospitalizatsiy-stalo-bolshe-v-30-regionakh-rossii-1130289401.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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