https://crimea.ria.ru/20230725/delo-o-terakte-trepova-poluchila-okonchatelnoe-obvinenie-1130283064.html

Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение

Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение - РИА Новости Крым, 25.07.2023

Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение

Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2023

2023-07-25T09:29

2023-07-25T09:29

2023-07-25T09:29

владлен татарский (максим фомин)

взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной

дарья трепова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине.Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск. *Внесена в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхАксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, дарья трепова