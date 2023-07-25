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Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение - РИА Новости Крым, 25.07.2023
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Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T09:29
2023-07-25T09:29
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
дарья трепова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине.Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск. *Внесена в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхАксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, дарья трепова
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение

Следком: Дарье Треповой* предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте

09:29 25.07.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине.
"Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.
Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.
Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.
*Внесена в реестр террористов и экстремистов
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