https://crimea.ria.ru/20230725/delo-o-terakte-trepova-poluchila-okonchatelnoe-obvinenie-1130283064.html
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T09:29
2023-07-25T09:29
2023-07-25T09:29
владлен татарский (максим фомин)
взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной
дарья трепова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине.Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому Дарья Трепова, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося. Позже ФСБ сообщала, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск. *Внесена в реестр террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Захарова назвала аспект, в котором власти Украины превзошли Третий рейхАксенов потребовал быстрого и сокрушительного возмездия за ТатарскогоЗащита от терактов и диверсий: в Крыму предложили способ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владлен татарский (максим фомин), взрыв в санкт-петербурге на университетской набережной, дарья трепова
Дело о теракте: Трепова* получила окончательное обвинение
Следком: Дарье Треповой* предъявлено окончательное обвинение по делу о теракте
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Следствие предъявило окончательное обвинение Дарье Треповой* - фигурантке уголовного дела о теракте, при котором погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщил Глава СК РФ Александр Бастрыкин.
По его словам, доказательная база собрана, установлено, что теракт в питерском кафе организовали лица, находившиеся на Украине.
"Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов", - цитирует Бастрыкина РИА Новости.
Бастрыкин добавил, что в ходе следствия проведено порядка 200 экспертиз, 85 человек признаны потерпевшими, всего допрошено порядка 400 человек.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел 2 апреля. По указанию лиц, действовавших с территории Украины, в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку принесла и передала военкору Владлену Татарскому
Дарья Трепова, несколько десятков человек пострадали. Злоумышленницу задержали на следующий день после случившегося.
Позже ФСБ сообщала
, что второй непосредственный участник подготовки теракта - член диверсионно-террористической группы гражданин Украины Юрий Денисов, передавший Треповой взрывное устройство через экспресс-доставку, объявлен в розыск.
*Внесена в реестр террористов и экстремистов
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