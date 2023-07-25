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Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр
Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр - РИА Новости Крым, 25.07.2023
Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр
Людям творческих и других специальностей не следует опасаться повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Он призван облегчить труд, но при этом не... РИА Новости Крым, 25.07.2023
2023-07-25T22:18
2023-07-25T22:18
2023-07-25T22:21
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СУДАК, 25 июл – РИА Новости Крым. Людям творческих и других специальностей не следует опасаться повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Он призван облегчить труд, но при этом не способен ни заменить человека, ни создать шедевр. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил в Судаке вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Он напомнил, что любой переход на более высокотехнологичное производство вызывал у людей волнение. Так было, например, с книгопечатанием, когда от штучного производства человечество перешло к массовому выпуску литературы. То есть технологический прорыв позволил масштабировать их производство, но при этом люди не разучились ни писать, ни рисовать.Таким образом, по мнению Дмитрия Чернышенко, искусственный интеллект – это помощник творца, который помогает увидеть различные способы визуализации. При этом окончательное решение принимает человек.Он добавил, что это очень интересный феномен, который еще только предстоит изучить. Однако бояться, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человека – точно не стоит, резюмировал вице-премьер.Ранее президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить предложения по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал укреплять технологический суверенитетПод Судаком открылась Академия творческих индустрий "Меганом"Ищут днем с огнем: какие специалисты нужны в Крыму
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Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Элеонора Павловская
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg
дмитрий чернышенко, новости крыма, общество, искусственный интеллект, судак
Чернышенко: искусственный интеллект не в силах создать подлинный шедевр
Вице-премьер Чернышенко: почему не стоит бояться внедрения искусственного интеллекта
22:18 25.07.2023 (обновлено: 22:21 25.07.2023)
СУДАК, 25 июл – РИА Новости Крым. Людям творческих и других специальностей не следует опасаться повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Он призван облегчить труд, но при этом не способен ни заменить человека, ни создать шедевр. Об этом, отвечая на соответствующий вопрос, сообщил в Судаке вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Он напомнил, что любой переход на более высокотехнологичное производство вызывал у людей волнение. Так было, например, с книгопечатанием, когда от штучного производства человечество перешло к массовому выпуску литературы. То есть технологический прорыв позволил масштабировать их производство, но при этом люди не разучились ни писать, ни рисовать.
"Есть много друзей в творческой среде, в том числе режиссеров и продюсеров, которые весьма неоднозначно встретили появление нейронных сетей. Но они начали тестировать работу искусственного интеллекта и пришли к выводу, что он может написать сценарий среднего уровня, однако создать шедевр не в силах", – подчеркнул вице-премьер.
Таким образом, по мнению Дмитрия Чернышенко, искусственный интеллект – это помощник творца, который помогает увидеть различные способы визуализации. При этом окончательное решение принимает человек.
"И демонизировать искусственный интеллект не стоит. Это просто алгоритмы, которые сети комбинируют в неограниченном количестве. Более того, если основой для их построения становится произведенная другими системами ИИ информация, то полученные на выходе решения (тексты, картины и т.д.) начинают "вырождаться", – продолжил Чернышенко.
Он добавил, что это очень интересный феномен, который еще только предстоит изучить. Однако бояться, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человека – точно не стоит, резюмировал вице-премьер.
Ранее президент России Владимир Путин предложил
в течение года подготовить предложения по формированию "экономики данных" со сроком реализации до 2030 года.
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