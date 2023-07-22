https://crimea.ria.ru/20230722/saldo-30-protsentov-evakuirovannykh-posle-razrusheniya-ges-vernulis-domoy-1130241478.html

Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой

Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой

На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T17:31

2023-07-22T17:31

2023-07-22T17:31

владимир сальдо

херсонская область

каховская гэс

разрушение каховской гэс

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи человек, а это почти 30% от общего числа временно эвакуированных. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, чтобы не допустить распространения инфекций медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий."Актуальной задачей стало обеспечение людей питьевой водой. Где-то водоснабжение оказалось невозможным из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов, а в других местах часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В связи с этим мы наладили бесперебойный подвоз питьевой воды в нуждающиеся населенные пункты", - подчеркнул Сальдо.Правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 тонн бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 тонн на безвозмездной основе. Непосредственно людям воду подвозит МЧС, потребители получают ее бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуЧто происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС

https://crimea.ria.ru/20230713/nazvan-uscherb-selskomu-khozyaystvu-khersonschiny-ot-podryva-kakhovskoy-ges-1130015654.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, общество, новые регионы россии