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Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой
Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой
На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T17:31
2023-07-22T17:31
владимир сальдо
херсонская область
каховская гэс
разрушение каховской гэс
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи человек, а это почти 30% от общего числа временно эвакуированных. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.По его словам, чтобы не допустить распространения инфекций медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий."Актуальной задачей стало обеспечение людей питьевой водой. Где-то водоснабжение оказалось невозможным из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов, а в других местах часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В связи с этим мы наладили бесперебойный подвоз питьевой воды в нуждающиеся населенные пункты", - подчеркнул Сальдо.Правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 тонн бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 тонн на безвозмездной основе. Непосредственно людям воду подвозит МЧС, потребители получают ее бесплатно.Читайте также на РИА Новости Крым:Отразилось ли ЧП на Каховской ГЭС на качестве моря в КрымуЧто происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭСГрозит ли Крыму подтопление после удара по Каховской ГЭС
https://crimea.ria.ru/20230713/nazvan-uscherb-selskomu-khozyaystvu-khersonschiny-ot-podryva-kakhovskoy-ges-1130015654.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область, каховская гэс, разрушение каховской гэс, общество, новые регионы россии

Сальдо: 30 процентов эвакуированных после разрушения ГЭС вернулись домой

17:31 22.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКаховская ГЭС
Каховская ГЭС - РИА Новости, 1920, 22.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. На затопленных после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС территориях Херсонской области налаживается жизнь. Вернулись в свои дома две с половиной тысячи человек, а это почти 30% от общего числа временно эвакуированных. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Подтопления как такового уже нет — осушено больше 90% домов. Вода продолжает стоять лишь в отдельных низких местах в Алешках, Голой Пристани и Коханах. Спасатели, коммунальщики и волонтеры продолжают ее откачивать и приводить в порядок осушенные строения и территории. Большую помощь при ликвидации последствий ЧС оказывают регионы-шефы", - написал он с своем Telegram-канале.
По его словам, чтобы не допустить распространения инфекций медики вакцинировали от опасных заболеваний почти 14 тысяч человек и 9,5 тысячи животных. Продолжается дезинфекция и специальная обработка территорий.
"Актуальной задачей стало обеспечение людей питьевой водой. Где-то водоснабжение оказалось невозможным из-за снижения наполнения Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов, а в других местах часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. В связи с этим мы наладили бесперебойный подвоз питьевой воды в нуждающиеся населенные пункты", - подчеркнул Сальдо.
Правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 тонн бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 тонн на безвозмездной основе. Непосредственно людям воду подвозит МЧС, потребители получают ее бесплатно.
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