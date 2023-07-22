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Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 22.07.2023
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Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие
Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 22.07.2023
Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие
В результате обстрела Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости Крым, 22.07.2023
2023-07-22T09:55
2023-07-22T09:50
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армия и флот
новости
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрела Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.Воздушная тревога в ночь на субботу была объявлена в ряде областей Украины.Он также сообщил, что в результате "прилетов" повреждена линия электропередачи (ЛЭП).Накануне мощные удары были нанесены по объектам в Одессе и Одесской области. По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дроновВ Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтоженоУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ
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Новости
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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украина, сво, армия и флот, новости, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины)
Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие

При ударе по Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие – власти

09:55 22.07.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск "Калибров" из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
Пуск Калибров из акватории Черного моря по военным объектам ВСУ
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрела Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Воздушная тревога в ночь на субботу была объявлена в ряде областей Украины.
"Вчера вечером накрыло артиллерийским огнем Никополь. Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что в результате "прилетов" повреждена линия электропередачи (ЛЭП).
Накануне мощные удары были нанесены по объектам в Одессе и Одесской области. По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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УкраинаСВОАрмия и флотНовостиДнепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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