https://crimea.ria.ru/20230722/ogon-po-dnepropetrovskoy-oblasti---povrezhdeno-promyshlennoe-predpriyatie-1130230503.html

Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие

Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие - РИА Новости Крым, 22.07.2023

Огонь по Днепропетровской области - повреждено промышленное предприятие

В результате обстрела Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной... РИА Новости Крым, 22.07.2023

2023-07-22T09:55

2023-07-22T09:55

2023-07-22T09:50

украина

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армия и флот

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днепропетровская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. В результате обстрела Днепропетровской области Украины повреждено промышленное предприятие в Никополе. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.Воздушная тревога в ночь на субботу была объявлена в ряде областей Украины.Он также сообщил, что в результате "прилетов" повреждена линия электропередачи (ЛЭП).Накануне мощные удары были нанесены по объектам в Одессе и Одесской области. По данным главы Одесской областной администрации Олега Кипера, попадания зафиксированы на предприятиях, где хранилось зерно. До этого мощные удары были нанесены по портовой инфраструктуре.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.Читайте также на РИА Новости Крым:Точный удар: разбита база подготовки терактов против РФ с помощью дроновВ Одессе, Николаеве и Сумах ночью прогремели взрывы - что уничтоженоУдар возмездия: у Одессы разбиты объекты, где готовили теракты против РФ

украина

днепропетровская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, сво, армия и флот, новости, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины)