Рейтинг@Mail.ru
Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230721/opasnye-manevry-bez-prav-v-krymu-zaderzhali-yunykh-mototsiklistov-1130211711.html
Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов
Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов
В Симферополе задержали двух юных мотоциклистов без прав на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T10:14
2023-07-21T10:14
крым
симферополь
мвд по республике крым
транспорт
закон и право
общество
дети
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454646_0:0:2081:1172_1920x0_80_0_0_1cd3cd4533acafd2d845beb3365e6e0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали двух юных мотоциклистов без прав на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди совершаю опасные маневры на дороге общего пользования, а также нарушают транспортный режим."Сотрудники Госавтоинспекции по Симферополю провели проверку, и задержали 15 и 17-летних симферопольцев. Установлено, что юные водители не имеют прав управления транспортными средствами", – говорится в сообщении. Молодых людей отстранили от управления двухколесным транспортом, а мотоциклы поместили на спецстоянку.Один из правонарушителей привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). В отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.По данным ГИБДД МВД по РК, только за полгода в Крыму произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. В одном из этих случаев ребенок был за рулем автомобиля и в десяти – дети управляли мототранспортом.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоПод Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подросткиБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454646_0:0:1853:1389_1920x0_80_0_0_1a5d646c4607b0b7b4bdbc5bec5a3984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, мвд по республике крым, транспорт, закон и право, общество, дети, новости крыма
Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов

В Крыму задержали подростков-мотоциклистов без водительских удостоверений – МВД

10:14 21.07.2023
 
© РИА Новости КрымПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали двух юных мотоциклистов без прав на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Уточняется, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди совершаю опасные маневры на дороге общего пользования, а также нарушают транспортный режим.
"Сотрудники Госавтоинспекции по Симферополю провели проверку, и задержали 15 и 17-летних симферопольцев. Установлено, что юные водители не имеют прав управления транспортными средствами", – говорится в сообщении.
Молодых людей отстранили от управления двухколесным транспортом, а мотоциклы поместили на спецстоянку.
Один из правонарушителей привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). В отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.
По данным ГИБДД МВД по РК, только за полгода в Крыму произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. В одном из этих случаев ребенок был за рулем автомобиля и в десяти – дети управляли мототранспортом.
Собака на набережной Балаклавы - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
29 июня, 20:06Ситуация на дорогах Крыма
Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопеды
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное дело
Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
 
КрымСимферопольМВД по Республике КрымТранспортЗакон и правоОбществодетиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Часть западного оружия на Украине украли и пытались продать
10:14Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов
09:55Как работает Керченская паромная переправа
09:45Группировка войск "Днепр" уничтожила украинский склад с боеприпасами
09:32Крымский мост сейчас: очередь на досмотр и обстановка на утро пятницы
09:24Что происходит с бензином в Крыму
09:08Как гражданское общество защитило крымчан от украинского национализма
08:34Корабли ЧФ провели ракетные стрельбы в Черном море
08:20Почему Россия не ударит по США в ответ на участие в конфликте на Украине
07:45Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
07:23Россияне смогут написать любому чиновнику через Госуслуги
07:01Как работает дважды разрушенный снарядами музей Донецка
00:01Локальные грозовые дожди: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 июля
22:02Главные события и заявления дня: 20 июля
21:56Главные новости Крыма: 20 июля
21:22Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым 5:46
21:21В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
20:53Развожаев: в Севастополе будут строить корабли
20:32"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
Лента новостейМолния