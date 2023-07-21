https://crimea.ria.ru/20230721/opasnye-manevry-bez-prav-v-krymu-zaderzhali-yunykh-mototsiklistov-1130211711.html

Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов

Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов - РИА Новости Крым, 21.07.2023

Опасные маневры без прав: в Крыму задержали юных мотоциклистов

В Симферополе задержали двух юных мотоциклистов без прав на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 21.07.2023

2023-07-21T10:14

2023-07-21T10:14

2023-07-21T10:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали двух юных мотоциклистов без прав на управление транспортным средством. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.Уточняется, что ранее в социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди совершаю опасные маневры на дороге общего пользования, а также нарушают транспортный режим."Сотрудники Госавтоинспекции по Симферополю провели проверку, и задержали 15 и 17-летних симферопольцев. Установлено, что юные водители не имеют прав управления транспортными средствами", – говорится в сообщении. Молодых людей отстранили от управления двухколесным транспортом, а мотоциклы поместили на спецстоянку.Один из правонарушителей привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). В отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.В Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.По данным ГИБДД МВД по РК, только за полгода в Крыму произошло одиннадцать дорожно-транспортных происшествий, участниками которых стали дети-водители до 16 лет. В одном из этих случаев ребенок был за рулем автомобиля и в десяти – дети управляли мототранспортом.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП с подростками под Симферополем: заведено уголовное делоПод Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подросткиБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист

https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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