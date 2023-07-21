https://crimea.ria.ru/20230721/budut-li-rossiyskie-shakhmatisty-igrat-v-azii-pod-trikolorom--karyakin-1130193232.html
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости,... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T07:45
2023-07-21T07:45
2023-07-21T09:50
шахматы
сергей карякин
спорт
медиагруппа "россия сегодня"
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121113438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3097e9e79fb7c55615fdc04a584cb218.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин.С 1 мая Россия вошла в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны."Мне сложно судить, допустят или нет, потому что этот вопрос, по-моему, политический. Непосредственно организаторы в Индии, Китае и других стран Азии - они бы с удовольствием нас допустили под нашим флагом, но смогут они это сделать или нет, сказать сложно. Думаю, что в коммерческих, неофициальных соревнованиях почти наверняка это будет возможно, а вот в официальных соревнованиях под эгидой ФИДЕ – здесь я не уверен", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос, допустят ли туда россиян с национальным флагом и гимном РФ.Карякин отметил, что в этом году "по каким-то причинам Россия еще не участвует в чемпионате Азии", "в этом году только чемпионат Европы – "те, кто хотел, туда поехал". Россияне смогут принимает участие в чемпионате Азии уже в следующем году. Однако, по словам гроссмейстера, без российского флага и гимна лично он туда выступать не поедет."Не хочу выступать под нейтральным флагом", - заключил он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что, несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКогда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта
https://crimea.ria.ru/20230720/shakhmaty-v-shkole-karyakin-otsenil-initsiativu-1130192424.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121113438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_49cc4e87cf5579a5388d7774f83798b1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шахматы, сергей карякин, спорт, медиагруппа "россия сегодня", новости, россия
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Карякин: россияне смогут выступать под флагом РФ на неофициальных соревнованиях в Азии
07:45 21.07.2023 (обновлено: 09:50 21.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин.
С 1 мая Россия вошла в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны.
"Мне сложно судить, допустят или нет, потому что этот вопрос, по-моему, политический. Непосредственно организаторы в Индии, Китае и других стран Азии - они бы с удовольствием нас допустили под нашим флагом, но смогут они это сделать или нет, сказать сложно. Думаю, что в коммерческих, неофициальных соревнованиях почти наверняка это будет возможно, а вот в официальных соревнованиях под эгидой ФИДЕ – здесь я не уверен", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос, допустят ли туда россиян с национальным флагом и гимном РФ.
Карякин отметил, что в этом году "по каким-то причинам Россия еще не участвует в чемпионате Азии", "в этом году только чемпионат Европы – "те, кто хотел, туда поехал". Россияне смогут принимает участие в чемпионате Азии уже в следующем году. Однако, по словам гроссмейстера, без российского флага и гимна лично он туда выступать не поедет.
"Не хочу выступать под нейтральным флагом", - заключил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым
гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что, несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации
.
Читайте также на РИА Новости Крым: