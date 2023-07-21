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Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин - РИА Новости Крым, 21.07.2023
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Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин - РИА Новости Крым, 21.07.2023
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин
Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости,... РИА Новости Крым, 21.07.2023
2023-07-21T07:45
2023-07-21T09:50
шахматы
сергей карякин
спорт
медиагруппа "россия сегодня"
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин.С 1 мая Россия вошла в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны."Мне сложно судить, допустят или нет, потому что этот вопрос, по-моему, политический. Непосредственно организаторы в Индии, Китае и других стран Азии - они бы с удовольствием нас допустили под нашим флагом, но смогут они это сделать или нет, сказать сложно. Думаю, что в коммерческих, неофициальных соревнованиях почти наверняка это будет возможно, а вот в официальных соревнованиях под эгидой ФИДЕ – здесь я не уверен", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос, допустят ли туда россиян с национальным флагом и гимном РФ.Карякин отметил, что в этом году "по каким-то причинам Россия еще не участвует в чемпионате Азии", "в этом году только чемпионат Европы – "те, кто хотел, туда поехал". Россияне смогут принимает участие в чемпионате Азии уже в следующем году. Однако, по словам гроссмейстера, без российского флага и гимна лично он туда выступать не поедет."Не хочу выступать под нейтральным флагом", - заключил он.Ранее в комментарии РИА Новости Крым гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что, несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации.Читайте также на РИА Новости Крым:Гроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКогда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта
https://crimea.ria.ru/20230720/shakhmaty-v-shkole-karyakin-otsenil-initsiativu-1130192424.html
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шахматы, сергей карякин, спорт, медиагруппа "россия сегодня", новости, россия
Будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором – Карякин

Карякин: россияне смогут выступать под флагом РФ на неофициальных соревнованиях в Азии

07:45 21.07.2023 (обновлено: 09:50 21.07.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вопрос допуска российских шахматистов не под нейтральным флагом, а под флагом РФ на официальные соревнования под эгидой FIDE лежит в политической плоскости, поэтому сказать наверняка, будут ли российские шахматисты играть в Азии под триколором, сложно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" заявил президент Федерации шахмат Подмосковья гроссмейстер Сергей Карякин.
С 1 мая Россия вошла в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны.
"Мне сложно судить, допустят или нет, потому что этот вопрос, по-моему, политический. Непосредственно организаторы в Индии, Китае и других стран Азии - они бы с удовольствием нас допустили под нашим флагом, но смогут они это сделать или нет, сказать сложно. Думаю, что в коммерческих, неофициальных соревнованиях почти наверняка это будет возможно, а вот в официальных соревнованиях под эгидой ФИДЕ – здесь я не уверен", - сказал гроссмейстер, отвечая на вопрос, допустят ли туда россиян с национальным флагом и гимном РФ.
Карякин отметил, что в этом году "по каким-то причинам Россия еще не участвует в чемпионате Азии", "в этом году только чемпионат Европы – "те, кто хотел, туда поехал". Россияне смогут принимает участие в чемпионате Азии уже в следующем году. Однако, по словам гроссмейстера, без российского флага и гимна лично он туда выступать не поедет.
"Не хочу выступать под нейтральным флагом", - заключил он.
Ранее в комментарии РИА Новости Крым гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что, несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации.
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