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Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии - РИА Новости Крым, 13.03.2023
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Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии
Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии
Несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские, шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T19:45
2023-03-13T19:45
эксклюзивы риа новости крым
сергей карякин
спорт
россия
китай
крым
шахматы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские, шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил гроссмейстер Сергей Карякин. С 1 мая Россия войдет в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны. В Крыму играют хорошо"Крымчане являются полноправными членами шахматной федерации, и если они смогут показать высокие результаты, то смогут участвовать и в азиатских соревнованиях", - сказал Карякин.России, по его словам, конкурировать с Китаем будет непросто, но тем интереснее."Мы тоже являемся одной из самых сильных шахматных держав, тем интереснее будет конкурировать. Тем больше будет стимул для наших молодых шахматистов. Уверен, что у нас все получится, но впереди предстоит большая работа", - обозначил он.Европа деградировалаГроссмейстер также отметил, что в отличие от политизированной Европы, в Азии присутствует только спортивная конкуренция.По его мнению, Европа за последний год "деградировала по многим параметрам": для россиян с патриотической позицией "туда путь закрыт", визы россиянам в Европу не дают, "открытым остается и вопрос безопасности" наших граждан. "Не представляю, чтобы я поехал в Европу, а в Азию – готов ехать", - добавил шахматист.Конкуренция как стимулИменно по той причине, что "конкуренция в Азии побольше", в России состязаний с китайцами особенно ждут, прокомментировал РИА Новости Крым директор республиканской "Спортивной школы по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин."Наши шахматисты теряют оттого, что в Европу их не пускают. А играть надо постоянно, тем более, на высшем уровне. Будем играть с Азией", - сказал он.По словам Карякина-старшего, "конкуренция в России просто огромная, у нас в стране самые сильные школы", и чем больше конкуренция, тем больше у молодых шахматистов стимул заниматься.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераГроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта
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сергей карякин, спорт, россия, китай, крым, шахматы
Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии

Гроссмейстер из Крыма Карякин: России конкурировать с Китаем будет непросто

19:45 13.03.2023
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские, шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил гроссмейстер Сергей Карякин.
С 1 мая Россия войдет в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны.

В Крыму играют хорошо

"Крымчане являются полноправными членами шахматной федерации, и если они смогут показать высокие результаты, то смогут участвовать и в азиатских соревнованиях", - сказал Карякин.
России, по его словам, конкурировать с Китаем будет непросто, но тем интереснее.
"Мы тоже являемся одной из самых сильных шахматных держав, тем интереснее будет конкурировать. Тем больше будет стимул для наших молодых шахматистов. Уверен, что у нас все получится, но впереди предстоит большая работа", - обозначил он.

Европа деградировала

Гроссмейстер также отметил, что в отличие от политизированной Европы, в Азии присутствует только спортивная конкуренция.
"В Азии пусть жесткая, но исключительно спортивная конкуренция. А на европейские соревнования нас не пускали под различными предлогами, вплоть до прямых запретов, как это было в прошлом году в Польше на Чемпионате Европы по блиц-шахматам - туда россиян просто не пустили. В Азии такого не будет. Хотя конкуренция там очень сильная", - уверен Карякин.
По его мнению, Европа за последний год "деградировала по многим параметрам": для россиян с патриотической позицией "туда путь закрыт", визы россиянам в Европу не дают, "открытым остается и вопрос безопасности" наших граждан.
"Не представляю, чтобы я поехал в Европу, а в Азию – готов ехать", - добавил шахматист.

Конкуренция как стимул

Именно по той причине, что "конкуренция в Азии побольше", в России состязаний с китайцами особенно ждут, прокомментировал РИА Новости Крым директор республиканской "Спортивной школы по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин.
"Наши шахматисты теряют оттого, что в Европу их не пускают. А играть надо постоянно, тем более, на высшем уровне. Будем играть с Азией", - сказал он.
По словам Карякина-старшего, "конкуренция в России просто огромная, у нас в стране самые сильные школы", и чем больше конкуренция, тем больше у молодых шахматистов стимул заниматься.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымСергей КарякинСпортРоссияКитайКрымШахматы
 
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