https://crimea.ria.ru/20230313/zhestkaya-konkurentsiya-karyakin-otsenil-shansy-krymchan-v-azii-1127508979.html

Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии

Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Жесткая конкуренция: Карякин оценил шансы крымчан в Азии

Несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские, шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации. Об этом в... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T19:45

2023-03-13T19:45

2023-03-13T19:45

эксклюзивы риа новости крым

сергей карякин

спорт

россия

китай

крым

шахматы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/0c/1121113438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3097e9e79fb7c55615fdc04a584cb218.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на жесткую конкуренцию, российские, в том числе и крымские, шахматисты смогут достойно показать себя в Азиатской шахматной федерации. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил гроссмейстер Сергей Карякин. С 1 мая Россия войдет в Азиатскую шахматную федерацию, в которой уже состоят 52 страны. В Крыму играют хорошо"Крымчане являются полноправными членами шахматной федерации, и если они смогут показать высокие результаты, то смогут участвовать и в азиатских соревнованиях", - сказал Карякин.России, по его словам, конкурировать с Китаем будет непросто, но тем интереснее."Мы тоже являемся одной из самых сильных шахматных держав, тем интереснее будет конкурировать. Тем больше будет стимул для наших молодых шахматистов. Уверен, что у нас все получится, но впереди предстоит большая работа", - обозначил он.Европа деградировалаГроссмейстер также отметил, что в отличие от политизированной Европы, в Азии присутствует только спортивная конкуренция.По его мнению, Европа за последний год "деградировала по многим параметрам": для россиян с патриотической позицией "туда путь закрыт", визы россиянам в Европу не дают, "открытым остается и вопрос безопасности" наших граждан. "Не представляю, чтобы я поехал в Европу, а в Азию – готов ехать", - добавил шахматист.Конкуренция как стимулИменно по той причине, что "конкуренция в Азии побольше", в России состязаний с китайцами особенно ждут, прокомментировал РИА Новости Крым директор республиканской "Спортивной школы по шахматам и шашкам", заслуженный тренер Украины по шахматам Александр Карякин."Наши шахматисты теряют оттого, что в Европу их не пускают. А играть надо постоянно, тем более, на высшем уровне. Будем играть с Азией", - сказал он.По словам Карякина-старшего, "конкуренция в России просто огромная, у нас в стране самые сильные школы", и чем больше конкуренция, тем больше у молодых шахматистов стимул заниматься.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда шахматно-шашечная школа в Симферополе вернется в особняк ДинцераГроссмейстер из Крыма Сергей Карякин попал под санкции УкраиныКарякин оценил перспективы российского шахматного спорта

россия

китай

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

сергей карякин, спорт, россия, китай, крым, шахматы