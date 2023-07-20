https://crimea.ria.ru/20230720/silovikam-i-chopam-dali-pravo-presekat-dvizhenie-dronov-v-rossii-1130197158.html

Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России

Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России

Законопроект о мерах противодействия беспилотникам принят Госдумой во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в четверг. Документ наделяет силовые... РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T16:29

2023-07-20T16:29

2023-07-20T16:29

государственная дума рф

россия

закон и право

александр хинштейн

беспилотник (бпла, дрон)

новости

безопасность

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Законопроект о мерах противодействия беспилотникам принят Госдумой во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в четверг. Документ наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование дронов.По его словам, закон необходим для начала системной работы по защите важных объектов от диверсионно-террористических атак. Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным беспилотникам, отметил глава комитета.Полномочия по борьбе с БПЛА получат сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказания, Главного управления специальных программ при президенте РФ. Правом пресекать движение дронов наделили и Государственную фельдъегерскую службу, и военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России."Очень рассчитываю, что новые полномочия позволят повысить уровень защищенности: не только по соседству с зоной СВО, но и по всей стране", - заключил Александр Хинштейн.Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте. А в мае глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовВ Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотникиВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина

https://crimea.ria.ru/20230516/gde-v-rossii-nuzhno-zapretit-grazhdanskie-bespilotniki---mnenie-eksperta--1128728342.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, россия, закон и право, александр хинштейн, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр)