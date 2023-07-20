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Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России
Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России
Законопроект о мерах противодействия беспилотникам принят Госдумой во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в четверг. Документ наделяет силовые... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T16:29
2023-07-20T16:29
государственная дума рф
россия
закон и право
александр хинштейн
беспилотник (бпла, дрон)
новости
безопасность
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Законопроект о мерах противодействия беспилотникам принят Госдумой во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в четверг. Документ наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование дронов.По его словам, закон необходим для начала системной работы по защите важных объектов от диверсионно-террористических атак. Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным беспилотникам, отметил глава комитета.Полномочия по борьбе с БПЛА получат сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказания, Главного управления специальных программ при президенте РФ. Правом пресекать движение дронов наделили и Государственную фельдъегерскую службу, и военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России."Очень рассчитываю, что новые полномочия позволят повысить уровень защищенности: не только по соседству с зоной СВО, но и по всей стране", - заключил Александр Хинштейн.Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте. А в мае глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд.Читайте также на РИА Новости Крым:Силовикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовВ Госдуме предложили ввести мораторий на беспилотникиВ Севастополе откроют центр производства беспилотников - поручение Путина
https://crimea.ria.ru/20230516/gde-v-rossii-nuzhno-zapretit-grazhdanskie-bespilotniki---mnenie-eksperta--1128728342.html
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государственная дума рф, россия, закон и право, александр хинштейн, беспилотник (бпла, дрон), новости, безопасность, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), служба внешней разведки (свр)
Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России

Госдума узаконила право силовиков и ЧОПов останавливать БПЛА на земле, воде и в воздухе

16:29 20.07.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Законопроект о мерах противодействия беспилотникам принят Госдумой во втором и третьем чтениях на пленарном заседании в четверг. Документ наделяет силовые ведомства, МЧС и частные охранные предприятия правом пресекать функционирование дронов.
"Теперь у силовых органов появляется право (для защиты жизни и здоровья людей) пресекать движение беспилотников не только в воздухе, но и на воде и на земле. Такие полномочия получат и отдельные частные охранные организации при охране объектов повышенной антитеррористической защищенности", - написал инициатор законопроекта, глава Комитета Госдумы по информационной политике, информатизации и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, закон необходим для начала системной работы по защите важных объектов от диверсионно-террористических атак. Действующее законодательство позволяет силовикам противостоять только воздушным беспилотникам, отметил глава комитета.
Полномочия по борьбе с БПЛА получат сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Федеральной службы исполнения наказания, Главного управления специальных программ при президенте РФ. Правом пресекать движение дронов наделили и Государственную фельдъегерскую службу, и военнослужащих спасательных воинских формирований МЧС России.
"Очень рассчитываю, что новые полномочия позволят повысить уровень защищенности: не только по соседству с зоной СВО, но и по всей стране", - заключил Александр Хинштейн.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте. А в мае глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн обратился к руководству Минтранса РФ и Росавиации с просьбой ввести временный мораторий на использование всех видов беспилотников, за исключением государственных нужд.
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Государственная Дума РФРоссияЗакон и правоАлександр ХинштейнБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБезопасностьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Служба внешней разведки (СВР)
 
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