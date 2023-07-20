https://crimea.ria.ru/20230720/kak-vagner-delitsya-opytom-s-armeyskim-spetsnazom-belorussii--foto-1130190943.html

Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото

Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2023

Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото

Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", на этой неделе подразделения сил специальных операций совместно с РИА Новости Крым, 20.07.2023

2023-07-20T13:51

2023-07-20T13:51

2023-07-20T14:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", на этой неделе подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский". Об этом сообщает минобороны республики.Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил республики в интересах обеспечения военной безопасности страны.В ведомстве уточнили, что в ходе проводимых занятий упор делается на организацию взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применение беспилотников в интересах разведки и артиллерии, тактические приемы перемещения на поле боя, применение ударных дронов, приемы маскировки войск и объектов, а также психологическую подготовку военных."Боевая подготовка в Вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать и в дальнейшем применить на практике", – говорят белорусские военнослужащие, участвующие в совместных тренировках.МО РБ совместно с руководством "Вагнера" выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. Ранее неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны, в которых бойцы "Вагнера" выступили инструкторами.Спустя несколько дней глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что Варшава перебросила к восточной границе две бригады военных в связи с прибытием "вагнеровцев" в Белоруссию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотникПесков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружииО чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беларусь, чвк "вагнер", безопасность, армия и флот, новости, в мире, минобороны республики беларусь, фото