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Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2023
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Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото
Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото
Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", на этой неделе подразделения сил специальных операций совместно с РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T13:51
2023-07-20T14:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", на этой неделе подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский". Об этом сообщает минобороны республики.Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил республики в интересах обеспечения военной безопасности страны.В ведомстве уточнили, что в ходе проводимых занятий упор делается на организацию взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применение беспилотников в интересах разведки и артиллерии, тактические приемы перемещения на поле боя, применение ударных дронов, приемы маскировки войск и объектов, а также психологическую подготовку военных."Боевая подготовка в Вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать и в дальнейшем применить на практике", – говорят белорусские военнослужащие, участвующие в совместных тренировках.МО РБ совместно с руководством "Вагнера" выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. Ранее неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны, в которых бойцы "Вагнера" выступили инструкторами.Спустя несколько дней глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что Варшава перебросила к восточной границе две бригады военных в связи с прибытием "вагнеровцев" в Белоруссию.Читайте также на РИА Новости Крым:Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотникПесков оценил слухи о ЧВК "Вагнер" и ядерном оружииО чем Путин говорил с Пригожиным и командирами "Вагнера" – Песков
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беларусь, чвк "вагнер", безопасность, армия и флот, новости, в мире, минобороны республики беларусь, фото
Как "Вагнер" делится опытом с армейским спецназом Белоруссии – фото

Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом

13:51 20.07.2023 (обновлено: 14:22 20.07.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Республики Беларусь проводят совместные тренировки с бойцами группы "Вагнер", на этой неделе подразделения сил специальных операций совместно с представителями компании отрабатывают учебно-боевые задачи на полигоне "Брестский". Об этом сообщает минобороны республики.
"В течение четырех дней на полигоне "Брестский" проходят занятия по тактико-специальной подготовке с привлечением бойцов ЧВК "Вагнер". В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, – это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки", – говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Как отметили в белорусском оборонном ведомстве, привлечение бойцов "Вагнера" к тренировкам военных призваны повысить слаженность и выучку подразделений Вооруженных сил республики в интересах обеспечения военной безопасности страны.
© Минобороны БеларусиАрмейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами Вагнера под Брестом
1 из 5
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
© Минобороны Беларуси
© Минобороны БеларусиАрмейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами Вагнера под Брестом
2 из 5
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
© Минобороны Беларуси
© Минобороны БеларусиАрмейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами Вагнера под Брестом
3 из 5
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
© Минобороны Беларуси
© Минобороны БеларусиАрмейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами Вагнера под Брестом
4 из 5
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
© Минобороны Беларуси
© Минобороны БеларусиАрмейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами Вагнера под Брестом
5 из 5
Армейский спецназ Белоруссии проводит тренировки с бойцами "Вагнера" под Брестом
© Минобороны Беларуси
В ведомстве уточнили, что в ходе проводимых занятий упор делается на организацию взаимодействия различных родов войск в ходе огневого поражения, применение беспилотников в интересах разведки и артиллерии, тактические приемы перемещения на поле боя, применение ударных дронов, приемы маскировки войск и объектов, а также психологическую подготовку военных.
"Боевая подготовка в Вооруженных силах с началом специальной военной операции идет полным ходом. Всеми возможными и доступными способами мы получаем эту информацию, анализируем этот опыт и применяем на своей практике. Он для нас бесценен. И сейчас мы за эти четыре дня по максимуму, как губка, пытаемся впитать это все, проанализировать и в дальнейшем применить на практике", – говорят белорусские военнослужащие, участвующие в совместных тренировках.
МО РБ совместно с руководством "Вагнера" выработали дорожную карту на ближайшую перспективу по подготовке и передаче опыта между подразделениями различных родов войск. Ранее неподалеку от города Осиповичи Могилевской области прошли занятия территориальной обороны, в которых бойцы "Вагнера" выступили инструкторами.
Спустя несколько дней глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что Варшава перебросила к восточной границе две бригады военных в связи с прибытием "вагнеровцев" в Белоруссию.
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