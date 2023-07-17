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Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник
Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2023
Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник
Белорусские пограничники в Гомельской области перехватили украинский беспилотник, который вел разведку приграничной территории республики. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023
2023-07-17T17:19
2023-07-17T17:19
2023-07-17T17:19
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беспилотник (бпла, дрон)
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники в Гомельской области перехватили украинский беспилотник, который вел разведку приграничной территории республики. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.Как уточнили в ведомстве, с помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь.Белорусские пограничники с помощью радиоэлектронного ружья пресекли дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер принудительно посажен на воду.По данному факту проводится проверка.Белорусская сторона фиксирует множественные провокации на границе с Украиной на протяжении последних полутора лет. В Минске неоднократно предупреждали Киев, что в случае обострения ситуации Белоруссия будет вынуждена жестко ответить на недружественные действия украинской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовностьЦели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в БелоруссииЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию – КГБ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, белоруссия, беспилотник (бпла, дрон), в мире
Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник
Погранкомитет Белоруссии: пограничники перехватили украинский разведывательный дрон
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники в Гомельской области перехватили украинский беспилотник, который вел разведку приграничной территории республики. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.
"Украинская сторона продолжает провокационные действия, связанные с преднамеренным залетом беспилотников на территорию Республики Беларусь. Пограничный наряд, выполнявший задачи по охране границы на реке Днепр, обнаружил беспилотный летательный аппарат, который незаконно пересек границу с территории Украины", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь.
Белорусские пограничники с помощью радиоэлектронного ружья пресекли дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер принудительно посажен на воду.
По данному факту проводится проверка.
Белорусская сторона фиксирует множественные провокации на границе с Украиной на протяжении последних полутора лет. В Минске неоднократно предупреждали Киев, что в случае обострения ситуации Белоруссия будет вынуждена жестко ответить на недружественные действия украинской стороны.
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