https://crimea.ria.ru/20230717/pogranichniki-belorussii-perekhvatili-ukrainskiy-bespilotnik-1130124316.html

Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник - РИА Новости Крым, 17.07.2023

Пограничники Белоруссии перехватили украинский беспилотник

Белорусские пограничники в Гомельской области перехватили украинский беспилотник, который вел разведку приграничной территории республики. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.07.2023

2023-07-17T17:19

2023-07-17T17:19

2023-07-17T17:19

новости

белоруссия

беспилотник (бпла, дрон)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Белорусские пограничники в Гомельской области перехватили украинский беспилотник, который вел разведку приграничной территории республики. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.Как уточнили в ведомстве, с помощью дрона велась разведка приграничной территории Республики Беларусь.Белорусские пограничники с помощью радиоэлектронного ружья пресекли дальнейший полет украинского беспилотника. Квадрокоптер принудительно посажен на воду.По данному факту проводится проверка.Белорусская сторона фиксирует множественные провокации на границе с Украиной на протяжении последних полутора лет. В Минске неоднократно предупреждали Киев, что в случае обострения ситуации Белоруссия будет вынуждена жестко ответить на недружественные действия украинской стороны.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко распорядился привести армию Белоруссии в полную боеготовностьЦели определены: Лукашенко рассказал о ядерном оружии в БелоруссииЗапад готовит вооруженное вторжение радикалов в Белоруссию – КГБ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белоруссия, беспилотник (бпла, дрон), в мире