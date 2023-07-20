Рейтинг@Mail.ru
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека - РИА Новости Крым, 20.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230720/absurd-zakharova-o-reshenii-espch-po-zhalobe-rf-o-narushenii-prav-cheloveka-1130189630.html
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека - РИА Новости Крым, 20.07.2023
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T20:32
2023-07-20T20:32
мария захарова
еспч
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
европейский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127043015_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_30e6f6d1261f10fc95d7d16b24873e67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и "демонстрация в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.18 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отказать России в рассмотрении ее иска к Украине, в котором, в частности, заявлялось о нарушении прав русскоязычных граждан, дискриминации и зверствах в отношении них. Свое решение суд аргументировал потерей коммуникации с российскими властями. "Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", – заявили в ЕСПЧ.Захарова назвала это решение "очередным шедевром от ЕСПЧ" – опусом, недостойным называться документом. "К этому надо подходить как к сборнику афоризмов", – сказала Захарова.Решение суда, по ее словам, – "непостижимый формализм, доведенный до абсурда". Ведь суд шлет свои письма "через некий электронный портал, который более не используется Россией и является сугубо добровольным для государств". При этом игнорирует реальный канал связи – дипломатический.Более того: так называемое отсутствие коммуникации не мешает суду "штамповать сотни решений" против России, не обращая внимание на ее многочисленные ноты и ходатайства и в то же самое время не переставая отрабатывать дела по очередной украинским кляузам.По словам Захаровой, Россия передала в ЕСПЧ в 2021 году "огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима". Это и дискриминация русскоязычного населения, и водная блокада Крыма, и систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на пророссийских журналистов и СМИ, и нерасследование трагедии в Одессе и многие другие вопиющие факты.Но очень скоро стало ясно, что "ЕСПЧ хочет замести всю неудобную информацию под ковер, сделать вид, что ничего не видели и не слышали". Хотя статья 37 Европейской конвенции по правам человека обязывает суд рассмотреть дело, если того "требует соблюдение прав человека".Она добавила, что происходящее является "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы", а также лишним подтверждением тому, что решение России выйти из ЕСПЧ было абсолютно правильным.Читайте также на РИА Новости Крым:В России закрепят верховенство судов РФ над решениями ЕСПЧ Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127043015_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_f3b226a276f682c3b6232eb4cf53a077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, еспч, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, европейский союз
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека

Захарова назвала абсурдом отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении прав человека

20:32 20.07.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и "демонстрация в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
18 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отказать России в рассмотрении ее иска к Украине, в котором, в частности, заявлялось о нарушении прав русскоязычных граждан, дискриминации и зверствах в отношении них. Свое решение суд аргументировал потерей коммуникации с российскими властями. "Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", – заявили в ЕСПЧ.
Захарова назвала это решение "очередным шедевром от ЕСПЧ" – опусом, недостойным называться документом. "К этому надо подходить как к сборнику афоризмов", – сказала Захарова.
Решение суда, по ее словам, – "непостижимый формализм, доведенный до абсурда". Ведь суд шлет свои письма "через некий электронный портал, который более не используется Россией и является сугубо добровольным для государств". При этом игнорирует реальный канал связи – дипломатический.
Более того: так называемое отсутствие коммуникации не мешает суду "штамповать сотни решений" против России, не обращая внимание на ее многочисленные ноты и ходатайства и в то же самое время не переставая отрабатывать дела по очередной украинским кляузам.
По словам Захаровой, Россия передала в ЕСПЧ в 2021 году "огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима". Это и дискриминация русскоязычного населения, и водная блокада Крыма, и систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на пророссийских журналистов и СМИ, и нерасследование трагедии в Одессе и многие другие вопиющие факты.
Но очень скоро стало ясно, что "ЕСПЧ хочет замести всю неудобную информацию под ковер, сделать вид, что ничего не видели и не слышали". Хотя статья 37 Европейской конвенции по правам человека обязывает суд рассмотреть дело, если того "требует соблюдение прав человека".
"В случае с Украиной, по мнению, ЕСПЧ, видимо не требует... Теперь ЕСПЧ не нужно даже прикрывать свое откровенно потакания Киеву", – заметила Захарова.
Она добавила, что происходящее является "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы", а также лишним подтверждением тому, что решение России выйти из ЕСПЧ было абсолютно правильным.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В России закрепят верховенство судов РФ над решениями ЕСПЧ
Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
 
Мария ЗахароваЕСПЧПолитикаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)УкраинаЕвропейский Союз
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. ОнлайнВчера, 09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. ОнлайнВчера, 08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:02Главные события и заявления дня: 20 июля
21:56Главные новости Крыма: 20 июля
21:22Вы удивитесь: вся правда о сухопутном коридоре в Крым 5:46
21:21В Крыму издали сборник философской прозы и поэзии памяти Дарьи Дугиной
20:53Развожаев: в Севастополе будут строить корабли
20:32"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
20:10Землю накроют магнитные бури – прогноз на август
19:46Тайник с гашишем на остановке автобуса: в Севастополе осудят наркокурьера
19:39В Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
19:11Шахматы в школе: Карякин оценил инициативу
18:56Кто и как может заключить контракт с МО – ответ военного комиссара
18:46В "Автодоре" сообщили о ходе ремонта дороги между Луганском и Донецком
18:26Ситуация на сухопутном коридоре в Крым: какой трафик и есть ли очереди
17:42Крымский мост: очередь на досмотр, трафик и ситуация на вечер четверга
17:35Буря с грозой и градом обрушится на Крым
17:27Движение по трассе "Таврида" в Крыму восстановлено после ЧП на полигоне
17:13На востоке Крыма 56-летняя женщина погибла под колесами кроссовера
16:52В Алуште полицейские забрали диких птиц у фотографа-живодера
16:39В название Крымского медицинского института вернули орден
16:29Силовикам и ЧОПам дали право пресекать движение дронов в России
Лента новостейМолния