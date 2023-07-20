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"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека - РИА Новости Крым, 20.07.2023
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и... РИА Новости Крым, 20.07.2023
2023-07-20T20:32
2023-07-20T20:32
2023-07-20T20:32
мария захарова
еспч
политика
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
украина
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и "демонстрация в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.18 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отказать России в рассмотрении ее иска к Украине, в котором, в частности, заявлялось о нарушении прав русскоязычных граждан, дискриминации и зверствах в отношении них. Свое решение суд аргументировал потерей коммуникации с российскими властями. "Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", – заявили в ЕСПЧ.Захарова назвала это решение "очередным шедевром от ЕСПЧ" – опусом, недостойным называться документом. "К этому надо подходить как к сборнику афоризмов", – сказала Захарова.Решение суда, по ее словам, – "непостижимый формализм, доведенный до абсурда". Ведь суд шлет свои письма "через некий электронный портал, который более не используется Россией и является сугубо добровольным для государств". При этом игнорирует реальный канал связи – дипломатический.Более того: так называемое отсутствие коммуникации не мешает суду "штамповать сотни решений" против России, не обращая внимание на ее многочисленные ноты и ходатайства и в то же самое время не переставая отрабатывать дела по очередной украинским кляузам.По словам Захаровой, Россия передала в ЕСПЧ в 2021 году "огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима". Это и дискриминация русскоязычного населения, и водная блокада Крыма, и систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на пророссийских журналистов и СМИ, и нерасследование трагедии в Одессе и многие другие вопиющие факты.Но очень скоро стало ясно, что "ЕСПЧ хочет замести всю неудобную информацию под ковер, сделать вид, что ничего не видели и не слышали". Хотя статья 37 Европейской конвенции по правам человека обязывает суд рассмотреть дело, если того "требует соблюдение прав человека".Она добавила, что происходящее является "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы", а также лишним подтверждением тому, что решение России выйти из ЕСПЧ было абсолютно правильным.Читайте также на РИА Новости Крым:В России закрепят верховенство судов РФ над решениями ЕСПЧ Договоры Совета Европы для России больше не действуют – закон
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мария захарова, еспч, политика, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), украина, европейский союз
"Абсурд": Захарова о решении ЕСПЧ по жалобе РФ о нарушении прав человека
Захарова назвала абсурдом отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении прав человека
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Отказ ЕСПЧ рассмотреть жалобу России о нарушении Украиной прав русскоязычных граждан по причине якобы отсутствия коммуникации с властями РФ "это абсурд" и "демонстрация в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос в ходе брифинга.
18 июля стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение отказать России в рассмотрении ее иска к Украине, в котором, в частности, заявлялось о нарушении прав русскоязычных граждан, дискриминации и зверствах в отношении них. Свое решение суд аргументировал потерей коммуникации с российскими властями. "Принимая во внимание неоднократные случаи отсутствия ответов на обращения ЕСПЧ, суд принял решение, что российское правительство более не заинтересовано в рассмотрении своего иска", – заявили в ЕСПЧ.
Захарова назвала это решение "очередным шедевром от ЕСПЧ" – опусом, недостойным называться документом. "К этому надо подходить как к сборнику афоризмов", – сказала Захарова.
Решение суда, по ее словам, – "непостижимый формализм, доведенный до абсурда". Ведь суд шлет свои письма "через некий электронный портал, который более не используется Россией и является сугубо добровольным для государств". При этом игнорирует реальный канал связи – дипломатический.
Более того: так называемое отсутствие коммуникации не мешает суду "штамповать сотни решений" против России, не обращая внимание на ее многочисленные ноты и ходатайства и в то же самое время не переставая отрабатывать дела по очередной украинским кляузам.
По словам Захаровой, Россия передала в ЕСПЧ в 2021 году "огромный массив доказательств ущемления прав человека со стороны киевского режима". Это и дискриминация русскоязычного населения, и водная блокада Крыма, и систематические зверства в отношении жителей Донбасса, гонения на пророссийских журналистов и СМИ, и нерасследование трагедии в Одессе и многие другие вопиющие факты.
Но очень скоро стало ясно, что "ЕСПЧ хочет замести всю неудобную информацию под ковер, сделать вид, что ничего не видели и не слышали". Хотя статья 37 Европейской конвенции по правам человека обязывает суд рассмотреть дело, если того "требует соблюдение прав человека".
"В случае с Украиной, по мнению, ЕСПЧ, видимо не требует... Теперь ЕСПЧ не нужно даже прикрывать свое откровенно потакания Киеву", – заметила Захарова.
Она добавила, что происходящее является "демонстрацией в высшей степени двойных стандартов, которые стали нормой для Совета Европы", а также лишним подтверждением тому, что решение России выйти из ЕСПЧ было абсолютно правильным.
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