https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-v-chetverg-budet-khodit-odin-kater-parom-propustit-4-reysa-1130170243.html

В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса

В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса

Только один катер сообщением "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет курсировать в четверг между южной и северной сторонами Севастополя. Число паромных рейсов РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T20:20

2023-07-19T20:20

2023-07-19T20:20

севастополь

новости крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Только один катер сообщением "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет курсировать в четверг между южной и северной сторонами Севастополя. Число паромных рейсов также сократится, сообщили в дептрансе города.Кроме того, с 13:30 до 15:30 не будет работать паром сообщением "Артиллерийская бухта - Северная". В частности, с Северной стороны будут пропущены рейсы на 13:30 и 14:30, со стороны Артбухты – на 14:00 и 15:00. Паром возобновит движение в 15:30 с отправлением с Северной стороны города.Ранее губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" паромаКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"

севастополь

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2023

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севастополь, новости крыма, транспорт