Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230719/v-sevastopole-v-chetverg-budet-khodit-odin-kater-parom-propustit-4-reysa-1130170243.html
В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса
В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса
Только один катер сообщением "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет курсировать в четверг между южной и северной сторонами Севастополя. Число паромных рейсов РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T20:20
2023-07-19T20:20
севастополь
новости крыма
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660470_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4a4920e79a0fff80f74557e8c0b7c219.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Только один катер сообщением "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет курсировать в четверг между южной и северной сторонами Севастополя. Число паромных рейсов также сократится, сообщили в дептрансе города.Кроме того, с 13:30 до 15:30 не будет работать паром сообщением "Артиллерийская бухта - Северная". В частности, с Северной стороны будут пропущены рейсы на 13:30 и 14:30, со стороны Артбухты – на 14:00 и 15:00. Паром возобновит движение в 15:30 с отправлением с Северной стороны города.Ранее губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" паромаКогда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0b/1128660470_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0d99a3798d2a1498ce7218cefabf45fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, транспорт
В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса

Детпранс: в Севастополе в четверг изменится расписание движения катеров и парома

20:20 19.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПаромная переправа в Севастополе
Паромная переправа в Севастополе - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Только один катер сообщением "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет курсировать в четверг между южной и северной сторонами Севастополя. Число паромных рейсов также сократится, сообщили в дептрансе города.
"По информации "Севэлектроавтотранса", в четверг 20 июля с 12:45 до 14:00 на линии "Радиогорка - Артиллерийская бухта" будет работать один катер", – говорится в сообщении. С Радиогорки он будет отправляться в 12:30, 13:00, 13:30 и 14:00, время отправления из Артбухты: 12:30, 12:45, 13:15 и 14:00.
Кроме того, с 13:30 до 15:30 не будет работать паром сообщением "Артиллерийская бухта - Северная". В частности, с Северной стороны будут пропущены рейсы на 13:30 и 14:30, со стороны Артбухты – на 14:00 и 15:00. Паром возобновит движение в 15:30 с отправлением с Северной стороны города.
Ранее губернатор Михаил Развожаев пригрозил увольнениями за отсутствие парома на линии в Севастополе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе начал работу мусоросборный катер для "спасения" парома
Когда в Крыму запустят рейсы "Кометы" и "Князя Владимира"
 
СевастопольНовости КрымаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Паром в Керченском проливеВъезд в Крым: ситуация на Крымском мосту и паромной переправе. Онлайн09:18Пункт временного размещенияПожар на полигоне в Крыму. Онлайн08:24
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:18Главные события и заявления дня: 19 июля
22:08Главные новости Крыма: 19 июля
22:00Путин назвал условия возвращения России к обсуждению зерновой сделки
21:28Россия в состоянии заместить украинское зерно на мировых рынках – Путин
21:14Крымский мост сейчас: обстановка на вечер среды
21:08Путин назвал ущерб аграриев из-за нарушения условий зерновой сделки
20:48В Крыму за шесть лет почти решили проблему фальсификата в садах и школах
20:20В Севастополе в четверг будет ходить один катер, паром пропустит 4 рейса
20:02Что с топливом и продуктами в Севастополе: губернатор объяснил ситуацию
19:45Владимир Путин дал оценку ЧП на полигоне в Крыму
19:41В СК рассказали подробности гибели женщины в море в Севастополе
19:31В Севастополе стреляют на Южном и Северном молах - причины
19:18В Керчи возле переправы организуют дежурства чиновников
19:01Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек
18:47В Севастополе у памятника Затопленным кораблям найдено тело девушки
18:28Путин пообещал поддержку работающим в зоне СВО западным журналистам
18:14Идущие в порты Украины суда будут считаться перевозчиками военных грузов
18:11Раненная при теракте на Крымском мосту девочка будет лечиться в Москве
17:55Как работает пункт пропуска "Джанкой" на севере Крыма: оперативные данные
17:41Крымский мост: есть ли очереди и кого пускают
Лента новостейМолния