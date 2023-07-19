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В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму
В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023
В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму
Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма, меры принимаются, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T14:13
2023-07-19T14:13
2023-07-19T14:31
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дмитрий песков
пожар на полигоне в кировском районе крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма, меры принимаются, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, реакция властей Крыма была оперативной, сейчас принимаются экстренные меры.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.В зону эвакуации попали жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего эвакуировать планируется около 2 200 человек. Их разместят в пунктах временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Контроль осуществляет прокуратура Крыма. На ликвидацию последствий пожара понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе
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новости, новости крыма, кремль, дмитрий песков, пожар на полигоне в кировском районе крыма
В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму
Песков: президент получил доклад о возгорании на полигоне в Крыму, меры принимаются
14:13 19.07.2023 (обновлено: 14:31 19.07.2023)