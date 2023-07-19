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В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму

В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму - РИА Новости Крым, 19.07.2023

В Кремле сделали заявление по поводу пожара на войсковом полигоне в Крыму

Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма, меры принимаются, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T14:13

2023-07-19T14:13

2023-07-19T14:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин получил доклад о ситуации на полигоне в Кировском районе Крыма, меры принимаются, сообщил в среду пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, реакция властей Крыма была оперативной, сейчас принимаются экстренные меры.Утром 19 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о пожаре на полигоне в Кировском районе Крыма. В связи с этим перекрыт участок трассы "Таврида", транспорт перенаправляется по старой дороге через населенные пункты Старый Крым и Первомайское. Движение автобусов по межрегиональным маршрутам также временно переориентировано на автомобильную дорогу Белогорск — Феодосия.В зону эвакуации попали жители сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное. Всего эвакуировать планируется около 2 200 человек. Их разместят в пунктах временного размещения, где обеспечат всем необходимым. Контроль осуществляет прокуратура Крыма. На ликвидацию последствий пожара понадобится до двух дней, сейчас продолжается детонация боеприпасов. Читайте также на РИА Новости Крым:Что произошло на войсковом полигоне в Кировском районе КрымаЧП на полигоне в Крыму: как объехать перекрытый участок "Тавриды"Из Феодосии автобусы отправили для эвакуации людей в Кировском районе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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