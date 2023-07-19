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Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек

Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек - РИА Новости Крым, 19.07.2023

Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек

Число жертв смертельной лобовой аварии, произошедшей на трассе Евпатория – Симферополь в Крыму в минувшее воскресенье, выросло до двух человек: один из... РИА Новости Крым, 19.07.2023

2023-07-19T19:01

2023-07-19T19:01

2023-07-19T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число жертв смертельной лобовой аварии, произошедшей на трассе Евпатория – Симферополь в Крыму в минувшее воскресенье, выросло до двух человек: один из водителей скончался в реанимации. Об этом сообщили в республиканских МВД и прокуратуре, возбуждено уголовное дело. Смертельная авария на трассе Евпатория – Симферополь в районе села Скворцово произошла в воскресенье, 16 июля. Водитель Mercedes-Benz при выполнении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Note. Тогда в полиции сообщили, что при столкновении автомобилей погибла женщина-пассажирка, а еще четырех человек в больницу увезла скорая. Теперь стало известно, что водитель Nissan Note тоже скончался."В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note... Позже поступила информация о смерти в реанимации водителя Nissan Note", – сообщили в МВД.С различными травмами к медикам поступили двое его несовершеннолетних пассажиров – 12-летний мальчик и 17-летняя девушка. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz, уточнили в полиции. Ход расследования дела контролирует прокуратура республики."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – говорится в собщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро в больнице после ночной аварии в СевастополеВ Крыму 82-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила легковушкаПодросток госпитализирован после ДТП в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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