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Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек - РИА Новости Крым, 19.07.2023
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Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек
Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек - РИА Новости Крым, 19.07.2023
Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек
Число жертв смертельной лобовой аварии, произошедшей на трассе Евпатория – Симферополь в Крыму в минувшее воскресенье, выросло до двух человек: один из... РИА Новости Крым, 19.07.2023
2023-07-19T19:01
2023-07-19T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число жертв смертельной лобовой аварии, произошедшей на трассе Евпатория – Симферополь в Крыму в минувшее воскресенье, выросло до двух человек: один из водителей скончался в реанимации. Об этом сообщили в республиканских МВД и прокуратуре, возбуждено уголовное дело. Смертельная авария на трассе Евпатория – Симферополь в районе села Скворцово произошла в воскресенье, 16 июля. Водитель Mercedes-Benz при выполнении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Note. Тогда в полиции сообщили, что при столкновении автомобилей погибла женщина-пассажирка, а еще четырех человек в больницу увезла скорая. Теперь стало известно, что водитель Nissan Note тоже скончался."В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note... Позже поступила информация о смерти в реанимации водителя Nissan Note", – сообщили в МВД.С различными травмами к медикам поступили двое его несовершеннолетних пассажиров – 12-летний мальчик и 17-летняя девушка. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz, уточнили в полиции. Ход расследования дела контролирует прокуратура республики."В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – говорится в собщении.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро в больнице после ночной аварии в СевастополеВ Крыму 82-летнюю женщину на пешеходном переходе сбила легковушкаПодросток госпитализирован после ДТП в Крыму
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новости крыма, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, евпатория, симферополь, мвд по республике крым, прокуратура республики крым
Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух человек

Число жертв лобовой аварии в Крыму выросло до двух – водитель скончался в реанимации

19:01 19.07.2023 (обновлено: 19:15 19.07.2023)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП
Прокуратура Республики Крым контролирует ход проверки обстоятельств ДТП
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Число жертв смертельной лобовой аварии, произошедшей на трассе Евпатория – Симферополь в Крыму в минувшее воскресенье, выросло до двух человек: один из водителей скончался в реанимации. Об этом сообщили в республиканских МВД и прокуратуре, возбуждено уголовное дело.
Смертельная авария на трассе Евпатория – Симферополь в районе села Скворцово произошла в воскресенье, 16 июля. Водитель Mercedes-Benz при выполнении обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan Note. Тогда в полиции сообщили, что при столкновении автомобилей погибла женщина-пассажирка, а еще четырех человек в больницу увезла скорая.
Теперь стало известно, что водитель Nissan Note тоже скончался.
"В ДТП погибла 51-летняя пассажирка Nissan Note... Позже поступила информация о смерти в реанимации водителя Nissan Note", – сообщили в МВД.
С различными травмами к медикам поступили двое его несовершеннолетних пассажиров – 12-летний мальчик и 17-летняя девушка. Также телесные повреждения получила 19-летняя пассажирка автомобиля Mercedes-Benz, уточнили в полиции.

"По факту смертельного ДТП следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть двух человек", - сообщили в ведомстве.

Ход расследования дела контролирует прокуратура республики.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", – говорится в собщении.
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