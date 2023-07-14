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Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
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Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу
Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T13:36
2023-07-14T13:36
закон и право
крымский следком
прокуратура республики крым
новости крыма
общество
мошенничество
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5 миллионов рублей под предлогом помощи в открытии совместного бизнеса.Как уточняет Следком Крыма, злоумышленник не только пообещал передать взятку должностным лицам, но и заверил знакомого в выгодности этого бизнеса, пообещал включить его в число компаньонов, назначить директором предприятия, хотя в действительности возможности исполнить взятые на себя обязательства не имел и все деньги потратил на собственные нужды."Преступный замысел злоумышленника был выявлен оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Симферополю в марте 2023 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении СК.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено суд.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млнКрымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документамАферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
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РИА Новости Крым
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4.7
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закон и право, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, мошенничество, симферополь
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу

Прокуратура: аферист из Симферополя выманил 6,5 миллионов у начинающего бизнесмена

13:36 14.07.2023
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5 миллионов рублей под предлогом помощи в открытии совместного бизнеса.
"Летом 2022 года обвиняемый, зная, что его знакомый планирует заняться предпринимательством на территории Волгоградской области, предложил передать ему 6,5 млн рублей за содействие в заключении администрацией Волгограда контрактов по консервации трех полигонов твердых бытовых отходов, а также для закупки специального оборудования для этих целей", - раскрыли схему в надзорном ведомстве.
Как уточняет Следком Крыма, злоумышленник не только пообещал передать взятку должностным лицам, но и заверил знакомого в выгодности этого бизнеса, пообещал включить его в число компаньонов, назначить директором предприятия, хотя в действительности возможности исполнить взятые на себя обязательства не имел и все деньги потратил на собственные нужды.
"Преступный замысел злоумышленника был выявлен оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Симферополю в марте 2023 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении СК.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено суд.
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Закон и правоКрымский СледкомПрокуратура Республики КрымНовости КрымаОбществоМошенничествоСимферополь
 
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Крымский мост Ситуация на Крымском мосту. Онлайн11:17
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