https://crimea.ria.ru/20230714/zhitel-simferopolya-otdal-aferistu-65-mln-za-pomosch-po-biznesu-1130058277.html
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу
Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T13:36
2023-07-14T13:36
2023-07-14T13:36
закон и право
крымский следком
прокуратура республики крым
новости крыма
общество
мошенничество
симферополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5 миллионов рублей под предлогом помощи в открытии совместного бизнеса.Как уточняет Следком Крыма, злоумышленник не только пообещал передать взятку должностным лицам, но и заверил знакомого в выгодности этого бизнеса, пообещал включить его в число компаньонов, назначить директором предприятия, хотя в действительности возможности исполнить взятые на себя обязательства не имел и все деньги потратил на собственные нужды."Преступный замысел злоумышленника был выявлен оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Симферополю в марте 2023 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении СК.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено суд.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млнКрымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документамАферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_45:0:1485:1080_1920x0_80_0_0_3b48ecfa58f29cdf56e41a0d14febba1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
закон и право, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, мошенничество, симферополь
Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу
Прокуратура: аферист из Симферополя выманил 6,5 миллионов у начинающего бизнесмена
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5 миллионов рублей под предлогом помощи в открытии совместного бизнеса.
"Летом 2022 года обвиняемый, зная, что его знакомый планирует заняться предпринимательством на территории Волгоградской области, предложил передать ему 6,5 млн рублей за содействие в заключении администрацией Волгограда контрактов по консервации трех полигонов твердых бытовых отходов, а также для закупки специального оборудования для этих целей", - раскрыли схему в надзорном ведомстве.
Как уточняет Следком Крыма, злоумышленник не только пообещал передать взятку должностным лицам, но и заверил знакомого в выгодности этого бизнеса, пообещал включить его в число компаньонов, назначить директором предприятия, хотя в действительности возможности исполнить взятые на себя обязательства не имел и все деньги потратил на собственные нужды.
"Преступный замысел злоумышленника был выявлен оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Симферополю в марте 2023 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении СК.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено суд.
Читайте также на РИА Новости Крым: