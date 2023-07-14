https://crimea.ria.ru/20230714/zhitel-simferopolya-otdal-aferistu-65-mln-za-pomosch-po-biznesu-1130058277.html

Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу

Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу - РИА Новости Крым, 14.07.2023

Житель Симферополя отдал аферисту 6,5 млн за "помощь" по бизнесу

Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5... РИА Новости Крым, 14.07.2023

2023-07-14T13:36

2023-07-14T13:36

2023-07-14T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Житель крымской столицы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, обвиняемый выманил у знакомого 6,5 миллионов рублей под предлогом помощи в открытии совместного бизнеса.Как уточняет Следком Крыма, злоумышленник не только пообещал передать взятку должностным лицам, но и заверил знакомого в выгодности этого бизнеса, пообещал включить его в число компаньонов, назначить директором предприятия, хотя в действительности возможности исполнить взятые на себя обязательства не имел и все деньги потратил на собственные нужды."Преступный замысел злоумышленника был выявлен оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности УМВД России по городу Симферополю в марте 2023 года. Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал. Причиненный ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. В настоящее время расследование уголовного дела завершено", - говорится в сообщении СК.С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено суд.Читайте также на РИА Новости Крым:"Инвесторы" и "продавцы" выманили у крымчан еще 8,5 млнКрымчанин продал дюжину чужих авто по поддельным документамАферист из Севастополя обманул жителя Сызрани почти на полмиллиона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, общество, мошенничество, симферополь