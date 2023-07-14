https://crimea.ria.ru/20230714/zelenskogo-budut-smyvat-v-krymu-otsenili-prezidentskie-ambitsii-usika-1130067754.html
Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика
Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика - РИА Новости Крым, 14.07.2023
Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика
Намерение боксера Александра Усика стать президентом Украины говорит о том, что Запад намерен сменить нынешнего главу государства Владимира Зеленского уже в... РИА Новости Крым, 14.07.2023
2023-07-14T18:34
2023-07-14T18:34
2023-07-14T18:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Намерение боксера Александра Усика стать президентом Украины говорит о том, что Запад намерен сменить нынешнего главу государства Владимира Зеленского уже в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым.Ранее Усик заявил, что намерен "завязать" со спортом и баллотироваться в президенты Украины.По мнению главы парламента республики, "сейчас на территории бывшей Украины будет много президентов"."Ее распад – это дело болезненное. Тут без гетманов и прочих атаманов не обойтись. И люди с железными кулаками себе применение найдут, несмотря на свои чугунные головы… Нет смысла всех их запоминать, поскольку они будут часто меняться — как в калейдоскопе", - добавил председатель Госсовета республики.Саммит НАТО состоялся 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram.Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".Читайте также на РИА Новости Крым:Киев "дерусифицировал" еще две улицы"Православие" с гранатой: как Украина святое с грешным перепутала"На алтари возносятся подонки": Захарова о музее Мазепы в Киевской Лавре
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Алексей Гончаров
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александр усик, владимир зеленский (президент украины), украина, выборы, крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), нато
Зеленского будут "смывать": в Крыму оценили президентские амбиции Усика
Константинов о президентских амбициях боксера Усика: Зеленский больше не нужен Западу
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Намерение боксера Александра Усика стать президентом Украины говорит о том, что Запад намерен сменить нынешнего главу государства Владимира Зеленского уже в ближайшее время. Такое мнение высказал председатель крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым
.
"Зеленского в ближайшее время будут спускать в унитаз и смывать. Кстати, он что-то такое в Вильнюсе (на саммите НАТО – ред.) явственно ощутил... Его историческая роль закончилась: он уже отправил полмиллиона граждан Украины на тот свет, а еще 10 миллионов пустил по миру. Больше не нужен. Дальше любой усик справится", - сказал Константинов.
По мнению главы парламента республики, "сейчас на территории бывшей Украины будет много президентов".
"Ее распад – это дело болезненное. Тут без гетманов и прочих атаманов не обойтись. И люди с железными кулаками себе применение найдут, несмотря на свои чугунные головы… Нет смысла всех их запоминать, поскольку они будут часто меняться — как в калейдоскопе", - добавил председатель Госсовета республики.
Саммит НАТО состоялся 11-12 июля в Вильнюсе. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Украине больше не нужен План действий для членства (ПДЧ) в НАТО, поскольку она уже стала ближе к альянсу, и эту процедуру вступления упразднят. Однако никаких сроков не было заявлено с оговоркой, что вопрос будет обсуждаться после завершения конфликта с Россией.
Зеленский назвал такую позицию альянса беспрецедентной и абсурдной, опубликовав эмоциональный пост в Telegram.
Ранее он назвал абсурдным отсутствие временных рамок для приглашения и членства Украины в НАТО. По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев в альянс. В ответ Столтенберг заявил, что "в процессе присоединения к НАТО вообще отсутствуют какие-либо четкие временные рамки", а самое важное – выполнять условия. При этом он указал, что для Украины сейчас самое важное – в принципе сохраниться как суверенное государство, потому что "если Украина не победит, вопрос о ее членстве вообще стоять не будет".
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