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В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения
В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения - РИА Новости Крым, 13.07.2023
В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения
Сотрудники полиции Ленинского района Крыма привлекли к административной ответственности многодетную мать, которая подозревается в избиении и унижениях... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T18:04
2023-07-13T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Ленинского района Крыма привлекли к административной ответственности многодетную мать, которая подозревается в избиении и унижениях несовершеннолетних детей, в том числе приемных. Об этом РИА Новости Крым сообщила официальный представитель МВД РФ по РК Наталья Кашкарова.Ранее Следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверку сведений о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Информация о побоях и издевательствах в семье появилась в социальных сетях.Речь идет о стать КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В отношении женщины составлен соответствующий админпротокол.Сотрудники МВД продолжают проверку, по окончании которой в ведомстве примут решение в соответствии с законодательством. Все собранные полицейскими материалы, подтверждающие противоправные действия женщины, направлены на рассмотрение административной комиссии.Читайте также на РИА Новости Крым:Связывала и била кочергой: в Крыму у матери-садистки забрали детейВ Крыму семейный тиран приговорен к 15 годам лишения свободыБил ремнем и руками: житель Астрахани истязал пятерых детей
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В Крыму многодетную мать привлекли к ответственности за побои и унижения

В Крыму привлекли к ответственности избивавшую и унижавшую детей многодетную мать - МВД

18:04 13.07.2023 (обновлено: 18:06 13.07.2023)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Сотрудники полиции Ленинского района Крыма привлекли к административной ответственности многодетную мать, которая подозревается в избиении и унижениях несовершеннолетних детей, в том числе приемных. Об этом РИА Новости Крым сообщила официальный представитель МВД РФ по РК Наталья Кашкарова.
Ранее Следственный комитет и прокуратура Крыма начали проверку сведений о жестоком обращении многодетной матери с детьми, среди которых – приемные. Информация о побоях и издевательствах в семье появилась в социальных сетях.
"Сотрудники ОМВД России по Ленинскому району в рамках проверки по факту опубликованной в сети Интернет видеозаписи, установили в действиях многодетной матери признаки административного правонарушения", – сообщила Кашкарова.
Речь идет о стать КоАП РФ о ненадлежащем исполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию детей. В отношении женщины составлен соответствующий админпротокол.
Сотрудники МВД продолжают проверку, по окончании которой в ведомстве примут решение в соответствии с законодательством. Все собранные полицейскими материалы, подтверждающие противоправные действия женщины, направлены на рассмотрение административной комиссии.
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