https://crimea.ria.ru/20230713/pevitsa-maksim-priznalas-v-alkogolnoy-zavisimosti-1130036183.html

Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Певица МакSим призналась в алкогольной зависимости

Певица МакSим (Марина Абросимова) объяснила срывы концертов и свое странное поведение алкогольной зависимостью, от которой она пытается избавиться в... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T15:12

2023-07-13T15:12

2023-07-13T15:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Певица МакSим (Марина Абросимова) объяснила срывы концертов и свое странное поведение алкогольной зависимостью, от которой она пытается избавиться в специализированной клинике. Видеообращение с признанием артистка разместила на своей странице в социальной сети.По ее словам, к зависимости привели постоянные попытки уйти с помощью алкоголя от проблем, недугов и лишних впечатлений. Знаменитость рассказала, что приехала в лечебницу по собственной инициативе и проходит лечение уже длительное время. В клинике МакSим навещают ее музыканты, дети и близкие.В последнее время поклонники МакSим стали замечать странное поведение певицы, ряд концертов артистки был сорван. В частности, в марте Абросимова покинула сцену в Сочи и позже объяснила этот поступок плохим самочувствием. Ранее Абросимова перенесла тяжелую болезнь. С 19 июня прошлого года она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Несколько недель находилась в искусственной коме. В начале августа представитель певицы сообщила, что МакSим пришла в сознание и пошла на поправку. 13 августа певицу выписали из больницы. В первый раз после выписки певица появилась на публике 1 сентября, когда отвела свою младшую дочь в первый класс. Читайте также на РИА Новости Крым:ИВЛ и искусственная кома: певица МакSим в реанимации"Хочется бежать и прыгать": видео тренировки Костомарова с протезамиЛариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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