https://crimea.ria.ru/20230118/larisa-udovichenko-popala-v-bolnitsu-s-perelomom-pozvonochnika-1126459701.html

Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника - РИА Новости Крым, 18.01.2023

Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об сообщает сайт регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру"... РИА Новости Крым, 18.01.2023

2023-01-18T17:05

2023-01-18T17:05

2023-01-18T17:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об сообщает сайт регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.Уточняется, что в городе состоялся спектакль "Новогодний переполох", в котором играет Удовиченко. Театральная постановка прошла с заменой актрисы.Сама артистка пока не комментировала свое состояние. Обстоятельства получения травмы также неизвестны.Лариса Удовиченко – советская и российская актриса, народная артистка России. Ей 68 лет. Училась во ВГИКе, который закончила в 1976 году. Всесоюзная слава и зрительская любовь пришли к Удовиченко после выхода на экраны ленты Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где актриса сыграла роль Маньки-Облигации.На счету Удовиченко множество ролей в кино, наиболее известные ленты с ее участием – "Дочки-матери", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зимняя вишня", "Собачий пир", "Сукины дети", "8 марта" , "Зависть богов".

https://crimea.ria.ru/20230110/nikita-mikhalkov-rasskazal-o-svoem-sostoyanii-1126324896.html

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культура, общество, новости, россия