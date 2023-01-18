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Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника - РИА Новости Крым, 18.01.2023
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Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника
Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника - РИА Новости Крым, 18.01.2023
Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника
Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об сообщает сайт регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру"... РИА Новости Крым, 18.01.2023
2023-01-18T17:05
2023-01-18T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об сообщает сайт регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.Уточняется, что в городе состоялся спектакль "Новогодний переполох", в котором играет Удовиченко. Театральная постановка прошла с заменой актрисы.Сама артистка пока не комментировала свое состояние. Обстоятельства получения травмы также неизвестны.Лариса Удовиченко – советская и российская актриса, народная артистка России. Ей 68 лет. Училась во ВГИКе, который закончила в 1976 году. Всесоюзная слава и зрительская любовь пришли к Удовиченко после выхода на экраны ленты Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где актриса сыграла роль Маньки-Облигации.На счету Удовиченко множество ролей в кино, наиболее известные ленты с ее участием – "Дочки-матери", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зимняя вишня", "Собачий пир", "Сукины дети", "8 марта" , "Зависть богов".
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культура, общество, новости, россия
Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника

Народная артистка России Лариса Удовиченко госпитализирована с переломом позвоночника

17:05 18.01.2023
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкАктриса Лариса Удовиченко
Актриса Лариса Удовиченко - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости Крым. Народную артистку России Ларису Удовиченко госпитализировали с переломом позвоночника. Об сообщает сайт регионального отделения билетного оператора "Кассир.ру" в Петрозаводске.
Уточняется, что в городе состоялся спектакль "Новогодний переполох", в котором играет Удовиченко. Театральная постановка прошла с заменой актрисы.
"Уважаемые зрители! С большим сожалением сообщаем, что народная артистка России Лариса Удовиченко попала в больницу с переломом позвоночника", – говорится в сообщении.
Сама артистка пока не комментировала свое состояние. Обстоятельства получения травмы также неизвестны.
Режиссер Никита Михалков во время торжественного запуска тематического поезда, посвященного поэту и писателю Сергею Михалкову, в электродепо Красная Пресня Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:07
Никита Михалков рассказал о своем состоянии
Лариса Удовиченко – советская и российская актриса, народная артистка России. Ей 68 лет. Училась во ВГИКе, который закончила в 1976 году. Всесоюзная слава и зрительская любовь пришли к Удовиченко после выхода на экраны ленты Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя", где актриса сыграла роль Маньки-Облигации.
На счету Удовиченко множество ролей в кино, наиболее известные ленты с ее участием – "Дочки-матери", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Самая обаятельная и привлекательная", "Зимняя вишня", "Собачий пир", "Сукины дети", "8 марта" , "Зависть богов".
 
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