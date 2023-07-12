https://crimea.ria.ru/20230712/v-sevastopole-osudyat-sbivshego-90-letnego-dedushku-voditelya-narkomana-1130002684.html

В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана

В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана - РИА Новости Крым, 12.07.2023

В Севастополе осудят сбившего 90-летнего дедушку водителя-наркомана

В Севастополе осудят 25-летнего водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил на пешеходном переходе 90-летнего мужчину. Трагическое... РИА Новости Крым, 12.07.2023

2023-07-12T12:37

2023-07-12T12:37

2023-07-12T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе осудят 25-летнего водителя, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, сбил на пешеходном переходе 90-летнего мужчину. Трагическое резонансное ДТП произошло 25 июля 2021 года. Расследование в отношении виновника длилось два года, дело передано в прокуратуру, сообщает следственное управление УМВД России по Севастополю.За два года в рамках досудебного следствия был проведен ряд экспертиз: судебно-медицинская, комиссионная медико-автотехническая, экспертиза технического состояния транспортного средства, комплексная видеотехническая и автотехническая экспертиза по исследованию обстоятельств ДТП. Были проведены необходимые следственные эксперименты, допрошены свидетели и очевидцы, а также проведены "иные следственные действия", уточняют в пресс-службе ведомства.На данный момент злоумышленнику предъявлено обвинение в нарушении ПДД, совершенном в состоянии наркотического опьянения и повлекшем смерть человека по неосторожности. В качестве наказания за такое преступление УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет.Президент России Владимир Путин недавно подписал закон, временно запрещающий выдавать права гражданам, привлеченным к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Запрет распространяется на лиц, "игнорирующих запреты водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества в случаях, установленных законом Российской Федерации".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин лишил нетрезвых водителей возможности быстро вернуть праваСмертоносная игрушка: почему дети на мопедах попадают в ДТПМашина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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